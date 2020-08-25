من داخل سيارتها.. هبة عبد الغني تظهر بإطلالة مبهجة

نشرت الفنانة هبة عبد الغني، صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام".





وظهرت هبة عبد الغني بإطلالة مبهجة، داخل سيارتها حيث كانت ترتدى تيشيرت ابيض بكُم، وعلقت على الصورة قائلة: "مساء الخير قلنا قبل كده ايه!؟ الضحك قال يا سم عالتكشر 😊".







وانضمت الفنانة هبة عبد الغني مؤخرا لأسرة مسلسل الكهف، تأليف كل من منة إكرام ، وعمر خالد، ومحمد هشام عبية، وإخراج حسام الجوهري، وإنتاج شركة آي برودكشن، ومن المقرر عرضه على أحد المنصات الإلكترونية، خلال الفترة المقبلة.





وتقدم هبة شخصية مرعبة لم يسبق أن قدمتها من قبل خلال مشوارها الفني، وستكون بمثابة مفاجأة غير متوقعة للجمهور.





مسلسل الكهف تدور أحداثه حول مجموعة من الشباب يخوضون مغامرات في عوالم خيالية، كما يعتمد 70% منه على تقنية المؤثرات البصرية VFX.



ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم من مصر والسعودية ولبنان منهم من مصر خالد كمال وفراس سعيد وليلى أحمد زاهر وحمزة العيلي وهبة عبدالغني ومن السعودية الفنان عبدالرحمن اليماني والفنان الشاب محسن منصور، ومن لبنان ليلي شندول.





جدير بالذكر أن الفنانة هبة عبد الغني، تألقت خلال السباق الرمضاني الماضي، ونالت العديد من الإشادات عن مشاركتها في كل من مسلسل فرصة تانية، الذي شارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين كياسمين صبري، أحمد مجدي، هبة مجدي، أيتن عامر، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، سارة الشامي، عصام السقا، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل.



كما شاركت في مسلسل "ليالينا٨٠" من تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج أحمد صالح وبطولة مجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية منهم خالد الصاوي وغادة عادل وإياد نصار وصابرين.





وشاركت كضيف شرف في مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوي، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهاني عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازي، ومنة فضالي، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد علي





