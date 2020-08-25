في متناول الراكب العادي.. أشرف رسلان يعلن الأسعار الجديدة لتذاكر السكك الحديد

كشف المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديد، تفاصيل وصول عدة قطارات جديدة لهيئة السكك الحديدية.





قال رسلان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أن مصر تشهد تطور كبير فى كثير من القطاعات ومن ضمنها قطاع السكك الحديدية، مضيفا ان العربات الجديدة بها مميزات كثيره منها لوحة موجود تراجع على كل العربيات في الأمور وتعطي انذار للفني في العربية في حالة اي خطر ويتم التعامل فورا مع الأمر.





وأضاف أن المنظومة الجديدة تضم أحدث نظم عربيات على مستوى العالم وشارك خبرات كبيرة في تصنيعها، لافتا إلى انه يعمل حاليا في خطوط القاهرة الاسكندرية والقاهرة اسيوط ونعمل على خطوط أخرى مستقبلا ومنها القاهرة أسوان.





وتابع أن العربات الجديدة ستعمل على طول، وأسعارها ستكون في متناول الراكب العادي، موضحا أن أسعارها ستكون القاهرة اسكندرية 35 جنيها ، القاهرة أسيوط 50 جنيها ، القاهرة سوهاج جنيها 55.



