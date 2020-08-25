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رياضة

أرتيتا يختار محمد النني في تشكيلته لمواجهة كينز الودية استعدادا لليفربول

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 07:14 م
النني
النني
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عبدالله هشام
أعلن الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي أرسنال الإنجليزي، تشكيل فريقه الرسمي لمباراة ميلتون كينز دونز الودية، استعدادًا لمواجهة ليفربول في كأس الدرع الخيرية.

وتواجد الدولي المصري محمد النني بعد عودته مجددًا إلى المدفعجية بعد انتهاء فترة إعارته مع بشكتاش التركي، وتنطلق المباراة في تمام السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.


وجاء تشكيل أرسنال كالتالي

حراسة المرمى: لينو

الدفاع: سيدرك - ساليبا - هولدينج - تريني

الوسط: محمد النني- تشاكا- نايلز - ساكا

الهجوم: نيكتاه - أوباميانج
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