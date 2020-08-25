بعد تراجع الدولار والذهب.. «اقتصادية النواب» تكشف موعد انخفاض أسعار السلع

والنفط هو تداعيات فيروس كورونا التى تخيم على الاقتصاد العالمى ومصر وتذبذب الأسعار العالمية.

قال عمرو الجوهرى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن سبب انخفاض

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن انخفاض الدولار فى مصر يسير بشكل مستقر ولا توجد فجوة تجعله ينخفض انخفاضا كبيرا، مؤكدًا أن أسعار السلع والمنتجات ستنخفض فى حالة تراجع الدولار لأقل من 15.60 جنيه.

هبط

مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 25-8-2020، بمعدل 4 قروش مقارنة بما كان عليه أمس الإثنين بالبنوك.

كان ذلك بعد أن