AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

جماهير برشلونة تتظاهر ضد رحيل ميسي وتطالب برحيل بارتوميو.. فيديو

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 09:52 م
ميسي
ميسي
Advertisements
إسماعيل محمود
خرجت جماهير نادي برشلونة الإسباني للتظاهر أمام مقر النادي الكتالوني، احتجاجًا على رحيل أسطورتهم ليونيل ميسي عن الفريق.

وأشارت الصحف الإسبانية بأن ميسي أخبر إدارة نادي برشلونة بأنه سيرحل عن صفوف الفريق هذا الصيف.

وتجمعت المئات من جماهير نادي برشلونة أمام مقر النادي بإقليم كتالونيا، معترضة على رحيل ميسي، ومطالبة برحيل جوسيب بارتوميو رئيس النادي.

ومن المقرر أن يصدر نادي برشلونة الإسباني بيانًا في الساعات القليلة القادمة للحديث عن موقف ميسي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس برشلونة يحسم مصير ميسي مع الفريق الكتالوني بعد الخلافات الأخيرة

تشافي أم بلان.. من الأقرب لتدريب برشلونة بعد قرب رحيل كيكي سيتين

برشلونة: ميسي باق مع الفريق ورحيل لاعبين كبار بعد فضيحة بايرن ميونخ

برشلونة: 8 لاعبين فقط لا يمكن بيعهم من الفريق الفترة المقبلة.. الباقي متاحون للبيع

رحيل ميسي عن برشلونة .. القصة من البداية حتى النهاية

ترشيحاتنا

طريقة تنظيف القولون.. بوصفات طبيعية

بقاء أحمد فتحى.. تامر أمين يوجه سؤالا صعبا لـ جماهير النادي الأهلي.. فيديو

الاتحاد السكندرى يتقدم على الأهلي 25-20 بنهائي كأس مصر للسلة

البنك المركزي يعدل مواعيد العمل بالبنوك.. اعرفها

ضمت 4 ناشئين .. تعرف على قائمة الأهلي لمواجهة الجونة

لن تصدق .. علاج الدوالي بوصفة الطماطم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاف ستومك.. أسما شريف منير بإطلالة تبرز جمالها

دراسة علمية تكشف عن المدخل الرئيسي لفيروس كورونا إلى الجسم

طريقة تنظيف القولون.. بوصفات طبيعية