جماهير برشلونة تتظاهر ضد رحيل ميسي وتطالب برحيل بارتوميو.. فيديو





وأشارت الصحف الإسبانية بأن ميسي أخبر إدارة نادي برشلونة بأنه سيرحل عن صفوف الفريق هذا الصيف.





وتجمعت المئات من جماهير نادي برشلونة أمام مقر النادي بإقليم كتالونيا، معترضة على رحيل ميسي، ومطالبة برحيل جوسيب بارتوميو رئيس النادي.





ومن المقرر أن يصدر نادي برشلونة الإسباني بيانًا في الساعات القليلة القادمة للحديث عن موقف ميسي.

الجماهير بصوت واحد بارتوميو ارحل ارحل ارحل 🔥



pic.twitter.com/KlRYzwlskY — ICN (@Pll_live) August 25, 2020

خرجت جماهير نادي برشلونة الإسباني للتظاهر أمام مقر النادي الكتالوني، احتجاجًا على رحيل أسطورتهم ليونيل ميسي عن الفريق.