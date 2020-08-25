لجنة مكافحة كورونا: لم يثبت انتقال الفيروس عن طريق المأكولات

قالت الدكتورة جيهان العسال نائب رئيس لجنة مكافحة كورونا، إنه يتم الاستعداد بشكل مبكر لحدوث موجة ثانية لـ فيروس كورونا.
وأضافت العسال – خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي ام سي " الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على قناة " دي إم سي"، أن التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية وراء تراجع الإصابات بكورونا.
وتابعت:" فيروس كورونا له تأثير على معظم أجهزة الجسم ومن الوارد تأثيره على القلب والجهاز الهضمي"، وأشارت إلى أن بعض أعراض كورونا قد تستمر بعد التعافي من كورونا .
واكملت:" الطريقة الوحيدة المؤكدة لانتقال كورونا عن طريق الرذاذ ولم يثبت انتقاله عن طريق المأكولات"،
وأوضحت أن التوعية فى المدارس والمنزل والتباعد الإجتماعي أهم الوسائل لوقاية الأطفال من كورونا مشيرة إلى أن ارتداء الكمامة مناسب للأطفال بدءا من سن 10 سنوات.