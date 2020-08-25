لجنة مكافحة كورونا: لم يثبت انتقال الفيروس عن طريق المأكولات

قالت الدكتورة جيهان العسال نائب رئيس لجنة مكافحة كورونا، إنه يتم الاستعداد بشكل مبكر لحدوث موجة ثانية لـ فيروس كورونا





وأضافت العسال – خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي ام سي " الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على قناة " دي إم سي"، أن التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية وراء تراجع الإصابات بكورونا.





وتابعت:" فيروس كورونا له تأثير على معظم أجهزة الجسم ومن الوارد تأثيره على القلب والجهاز الهضمي"، وأشارت إلى أن بعض أعراض كورونا قد تستمر بعد التعافي من كورونا .





واكملت:" الطريقة الوحيدة المؤكدة ل انتقال كورونا عن طريق الرذاذ ولم يثبت انتقاله عن طريق المأكولات"،



