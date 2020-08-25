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رياضة

الأهلي يقلص الفارق أمام الاتحاد إلى 64 - 59 في الربع الثالث من نهائي كأس مصر

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 10:28 م
الأهلي و الاتحاد
الأهلي و الاتحاد السكندري
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محمد سمير
قلص  فريق كرة السلة بالنادي الاتحاد السكندري النتيجة بينه وبين الأهلي  إلى 64-59 فى الريع الثالث من المباراة التي تجمعهما في منافسات نهائي كأس السلة "رجال" على صالة الشباب والرياضة في أكتوبر.

 وكان الاتحاد السكندري نجح فى حسم الربع الأول علي فريق الاهلي بنتيجة 25-20 و حافظ علي تقدمه خلال الربع الثاني الذي انتهي بنتيجة 49 -36 . 

وتمكن النادي الأهلي من الوصول إلى نهائي البطولة عقب التغلب على الجزيرة في الدور قبل النهائي حيث يمتلك المارد الأحمر عدة لاعبين مثل اليكس يانج ، ومحمد أبو النصر، ومودي الجارحى، واحمد السلعاوي.

ومن المقرر أن يلتقي اليوم فريقي سموحة  والجزيرة من أجل تحديد المركزين الثالث والرابع .

وتمكن فريق كرة السلة بنادي الاتحاد السكندري من الوصول إلى نهائي البطولة عقب الفوز على سموحة .

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