تسبب في ضغط على النادي.. شريف إكرامي يتحدث عن قرار رحيله ورد الفعل داخل الأهلي

أكد شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، أن اهتمامه الأكبر قبل إعلانه الرحيل؛ كان توضيح الصورة بشكل كامل للجمهور.





وقال "إكرامي"، خلال حواره ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "صدى البلد": "بعد إعلاني الرحيل عن الفريق؛ شعرت عند وجودي داخل النادي بأن هناك استياءً من قراري".





وأردف: كنت مهتمًا بشكل أكبر أن أوضح الصورة لجمهور الأهلي وسبب رحيلي.





وتابع: سيد عبد الحفيظ ولجنة التخطيط أبلغوني بأنهم في حرج كبير وضغط بسبب قراري، ولكن هذا الأمر لم يكن من أولوياتي، كنت مهتمًا أكثر بكيفية الخروج من الأهلي بشكل محترم وواضح.