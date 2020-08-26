بسبب اسم ابنها.. سيدة تقاطع شقيقتها وتقيم دعوى قضائية ضدها.. صور

اعترفت إحدى السيدات أنها ارتكبت خطأ كبيرًا للغاية؛ عندما أفصحت لشقيقتها- أثناء مناقشة عائلية- عن اسم المولود الذي ستطلقه على طفلها الأول .

و حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن إحدى السيدات قررت أن تقاطع شقيقتها بعد أن شعرت بالغضب الشديد تجاهها بعد اكتشافها أنها سرقت اسم طفلها القادم.





وأوضحت السيدة، أن شقيقتها أنجبت منذ 3 أعوام طفلة ، واطلقت عليها اسم إحدى صديقاتها التي توفيت قبل ميلاد طفلتها بعام، وأقسمت أن أول طفل ستنجبه إذا كانت فتاة؛ ستسميها على اسم صديقتها المتوفاة.





ويشاء القدر أن تكون الشقيقتان على وشك وضع طفلين، الفارق بينهما أسابيع قليلة، وقالت السيدة إن شقيقتها علمت الاسم الذي تنوي أن تسمي طفلها به .



