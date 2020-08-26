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مرأة

يحسن النظر ويحمي القلب.. اعرف فوائد البكاء

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 05:31 ص
فوائد البكاء
فوائد البكاء
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رشا عوني
أكدت دراسات علمية حديثة أن البكاء له العديد من الفوائد الصحية، وليس أمرا ضارًّا بالعين كما هو شائع، بل يرتبط بأمور أخرى مثل القلب و الجهاز العصبي . 

وبحسب موقع  "اي تايمز" الطبي إليك أبرز فوائد البكاء : 

1-البكاء يزيل السموم من الجسم ويخفف التوتر .

2- تحتوي الدموع على تركيز معين من هرمونات التوتر والتي تخرج من الجسم عند البكاء.

3- كما تحتوي الدموع على "الليزوزيم"، والذي يساعد على نظافة العين، و يقلل من خطر الإصابة بأنواع معينة من البكتيريا.

4-تحافظ الدموع على رطوبة العين وتسمح بالرؤية بوضوح .

أما عن حجب الدموع ، فله تأثيرات سلبية، تتمثل فيما يلي: 

1- تزايد نبضات القلب، فالشخص عندما يكون على وشك البكاء ويحاول السيطرة على دموعه ومنعها، فالجهاز العصبي الودي يقوم بزيادة معدل ضربات القلب ويسبب تقلص عضلة قلبك.

2- عند حجب البكاء يعاني الشخص من ضيق في التنفس وسرعة معدلات التنفس؛ لكون التوتر يجعل الممرات الهوائية بين الأنف والرئتين مشدودة.

3- ومن أضرار كبت الدموع؛ التأثير على مستويات السكر في الجسم، حيث يرسل الدماغ إشارات إلى الغدة الكظرية لإفراز هرمونات التوتر، مثل الأدرينالين والكورتيزول، وتعمل هذه الهرمونات على زيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم

4- يحدث ضيق في الصدر وتنفس شديد، وتؤثر أيضًا على الشهية ومستويات السكر في الدم.
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