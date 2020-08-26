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أخبار العالم

في تحد لـ تركيا.. انطلاق تدريبات عسكرية بين اليونان وقبرص وفرنسا وإيطاليا في شرق المتوسط

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 09:40 ص
انطلاق تدريبات عسكرية
انطلاق تدريبات عسكرية بين اليونان وقبرص وفرنسا وإيطاليا في م
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دعاء أبوهشيمة
أفادت وسائل إعلام يونانية، بانطلاق تدريبات عسكرية بين اليونان وفرنسا وقبرص وإيطاليا في مياه شرق المتوسط.

 
ووفقا لصحيفة "اكثميريني" اليونانية، ذكرت تقارير أمس، الثلاثاء، أن اليونان وفرنسا وقبرص وإيطاليا ستجرى تدريبات جوية مشتركة غرب الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط ​​في الفترة من 26 إلى 28 أغسطس.


ويأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه تركيا لإجراء مناورات بحرية خاصة بها، وسط تصاعد التوترات في شرق البحر المتوسط.


وفي وقت سابق، وصلت ثلاث طائرات مقاتلة فرنسية من طراز "رافائيل" وثلاث طائرات يونانية من طراز إف -16 اليونانية في قاعدة أندرياس باباندريو العسكرية في بافوس، تحسبا للمناورة الجوية التي سيشارك فيها الحرس الوطني القبرصي.


كما ستشارك الفرقاطة البحرية الفرنسية لافاييت في التدريبات التي تبدأ يوم الأربعاء وتنتهي الجمعة.


ونشر قائد الحرس الوطني القبرصي إلياس ليونتاريس مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به لطائرات يونانية وصلت إلى القاعدة.


وقال في منشوره على مواقع التواصل الاجتماعي: "أيام أفضل قادمة".


وتقول اليونان وقبرص إن تركيا تنتهك منطقتهما الاقتصادية الخالصة (EEZ) بإرسال سفينة الأبحاث الزلزالية Oruc Reis ومجموعة كبيرة من سفن الحراسة البحرية للبحث في المناطق التي تدعي أنها تقع في الجرف القاري.


وفي وقت سابق، أبلغت السفيرة الفرنسية لدى نيقوسيا إيزابيل دومون الرئيس نيكوس أناستاسيادس أن الوجود البحري الفرنسي في المنطقة سيستمر على الأرجح.
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