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تعليم

انعقاد الاجتماع الأول للجنة الموارد البشرية بمستشفيات قنا الجامعية

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 12:14 م
صدى البلد
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يوسف رجب


عقدت جامعة جنوب الوادي، أول اجتماع للجنة الموارد البشرية بمستشفيات جامعة جنوب الوادي، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، والدكتور علي عبد الرحمن غويل، عميد كلية الطب بقنا، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.


وأوضح الدكتور محمد يوسف أحمد، المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية، أن تشكيل لجنة الموارد البشرية بالمستشفيات الجامعية يأتي في إطار خطة شاملة تهدف إلى النهوض بمستشفيات قنا الجامعية في جميع المجالات، ومنها مجال إدارة الموارد البشرية تماشيًا مع الاتجاه العالمي الحديث نحو تطوير الأصول البشرية بالمؤسسات وتوظيفها بالطريقة الأمثل التي تضمن تحقيق التوازن بين تقديم ما عليهم من واجبات والحصول على حقوقهم، بالإضافة إلى برامج التدريب والرعاية باعتبار أن العنصر البشري هو أساس أي عملية للارتقاء بجميع الخدمات التي تقدمها مستشفيات قنا الجامعية.


 وأكد حاتم محمد لبيب، مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمستشفيات الجامعية، أن الاجتماع ناقش العديد من الموضوعات التي تهم العاملين في قطاع المستشفيات الجامعية، ومنها الترقيات ومنح العلاوات التشجيعية واعتماد تقارير تقويم الأداء واقتراح البرامج والدورات التدريبية لتطوير أساليب العمل ورفع معدلات الأداء وغير ذلك من الموضوعات لتنمية مهارات العنصر البشري.


 وقال عبد الرحيم محمد عبد الوهاب، استشاري الإدارة العامة للموارد البشرية، إن تشكيل اللجنة ضم كلا من: حاتم محمد لبيب، مدير عام الشئون المالية والإدارية، وعبد الرحيم محمد عبد الوهاب، وحميد ربيع حميد، مدير الإدارة القانونية، وأحمد رمضان حسين، عضو اللجنة النقابية، ومحمود أحمد مصطفى، مدير إدارة الموارد البشرية، ومحمود عبد الشافي محمود عبادي، عضو أمانة اللجنة.


وأكد محمود أحمد مصطفى، مدير إدارة الموارد البشرية، أنه سعيًا للاستفادة من جميع الخبرات المتاحة تعمل اللجنة على دعوة أعضاء من خارجها للاستعانة من خبراتهم، حيث تم توجيه دعوة حضور الجلسة الأولى لكل من عادل الأفيونى، أمين عام الجامعة، وأحمد محمد هاشم، الاستشاري القانوني بالمستشفيات الجامعية، وأيمن محمود بديوي، مدير إدارة التوجيه المالي والإداري، وعمرو فتحي محمد البدري، مدير إدارة العلاقات العامة، ومحمد محمد طرفاوي، مدير إدارة المزايا والأجور، ومصطفى أحمد طاهر، مدير إدارة عمليات الموارد البشرية، وحمادة مبارك حسن، المدير المالي والإداري بمستشفى الحرم الجامعي، ومحمد صلاح حسين، المدير المالي والإداري بمستشفى الطوارئ والاصابات.


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انعقاد الاجتماع الأول للجنة الموارد البشرية بمستشفيات قنا الجامعية
انعقاد الاجتماع الأول للجنة الموارد البشرية بمستشفيات قنا الجامعية
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