AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الحكومة: توقيع اتفاقية تعاون بين "فاكسيرا" وشركة صينية لتصنيع لقاح كورونا

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 11:54 ص
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
Advertisements
محمود مطاوع
عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، آخر المُستجدات الخاصة بموقف فيروس كورونا المستجد، حيثُ تناولت الوزيرة السيناريوهات المتوقعة للموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، حال حدوثها، لافتة إلى أن حدوث "موجة ثانية" يرتبط بالضرورة بشعور زائف بالأمان لدى الناس بأن الوباء قد انتهى، وبالتالي يدفعهم إلى التراخي في الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والإلتزام بإرتداء الكمامات وتحقيق التباعد الإجتماعي.

وعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، نتائج لقائها المثمر مع لياو لي تشانغ، السفير الصيني لدى مصر؛ والذي شهد مناقشة الإجراءات الخاصة بتوقيع اتفاقية التعاون بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" وإحدى الشركات الصينية، في مجال تصنيع لقاح فيروس كورونا تحت رعاية الحكومتين المصرية والصينية، على أن يتم توقيع الاتفاقية خلال شهر سبتمبر المقبل، لافتة إلى أن الإجتماع شهد استعراض كافة سبل التعاون مع الجانب الصيني من خلال تبادل الخبرات مع اللجنة العلمية الخاصة بوضع بروتوكولات علاج فيروس كورونا، كما رحب الجانب الصيني بأن يمتد التعاون ليشمل تبادل الخبرات في مجال تصنيع اللقاحات بشكل عام بالإضافة إلى التعاون في مجال الأبحاث الخاصة بالفيروسات والأوبئة.

وعرضت الوزيرة الموقف المتعلق بآخر احصائيات وأعداد موقف الإصابات الجديدة، وحالات الشفاء التي خرجت من المستشفيات، ومقارنة أعداد الإصابات في المحافظات، وإجمالي إشغال مستشفيات العزل، ما بين شاغلي الأسرّة الداخلية، وأسرّة العناية المركزة، وأجهزة التنفس الصناعي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

معلنا عن تعاون جديد فى مواجهة الفيروس..السفير الصيني لـ وزيرة الصحة : زيارتكم لـ بكين خلال أزمة كورونا محفورة في قلوب شعبنا

تمهيدًا لبدء تصنيع لقاح كورونا .. وزيرة الصحة تتابع جاهزية خطوط الانتاج بشركة فاكسيرا

تمهيدا لبدء تصنيع لقاح كورونا.. وزيرة الصحة تعقد اجتماعًا بمقر شركة فاكسيرا لمتابعة جاهزية المصانع وكفاءة خطوط الإنتاج

تمهيدًا لبدء تصنيع لقاح كورونا.. وزيرة الصحة تتابع جاهزية خطوط الإنتاج بشركة فاكسيرا.. برلمانيون: خروج عقار قوى للقضاء على الفيروس فى الربع الأخير من العام

الصحة: تعاون مصري صيني في مجال تصنيع لقاحات فيروس كورونا

اتفاق مصري صيني لتصنيع لقاحات فيروس كورونا الشهر المقبل.. والسفير الصناعي يدعو وزيرة الصحة لزيارة الصين وتفقد مصانع إنتاج اللقاحات

ترشيحاتنا

عودة أحمد فتحي.. تشكيل الأهلي لمواجهة الجونة في الدوري

النوارة.. الذهب الأبيض يتفتح في جناين مزارعي البحيرة.. شاهد

حكم صيام يوم عاشوراء منفردا.. والحكمة من سبقه بتاسوعاء

موعد مباراة الأهلي ضد الجونة في الدوري المصري والقناة الناقلة

ماذا يقال عند سماع أذان الظهر ؟.. النبي أوصى بترديد 5 أدعية

رد قوي من شوبير على ميدو بشأن الراحل محمد عبد الوهاب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكشف عن جيل جديد من رولز رويس جوست 2020.. صور

سعر لادا جرانتا LADA 2020 "صور"

برادلي كوبر يعود إلى ستايل السبعينيات في فيلمه الجديد.. صور