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رياضة

منافس الزمالك.. الرجاء المغربي يراوغ بشأن موقف حميد أحداد

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 01:41 م
حميد أحداد
حميد أحداد
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إسراء أشرف
أكد سعيد وهبي المتحدث الرسمي لنادي الرجاء المغربي، أن الفريق حاليا يركز في بطولة الدوري المغربي حاليا.

وقال وهبي في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "فريق الرجاء حاليا يركز على الدوري المغربي، الزمالك فريق قوي على المستوى العربي، ولديه إمكانيات كبيرة، وأتمنى أن نكون جاهزين للمباراتين ذهابا وإيابًا".

وأضاف:" لدينا علاقات جيدة مع جميع الأندية بما فيهم الزمالك، وسيتم استقبال الفريق بشكل جيد في المغرب عند مواجهة الذهاب".

وأكد، أن حميد أحداد يلعب في الرجاء على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم الجاري.

وحول إمكانية شراء عقده نهائيا، قال:" سيتم إعلان الموقف في وقت لاحق بعد دراسة الموقف مع الجهاز الفني وإدارة النادي".
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