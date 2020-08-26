الإليزية: ماكرون يزور بيروت أول سبتمبر المقبل

قال قصر الإليزيه اليوم الأربعاء إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيتوجه إلى بيروت في أول سبتمبر المقبل، بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".





كان ماكرون أول زعيم أجنبي يزور بيروت في أعقاب الانفجار المروع بمرفأ بيروت والذي دمر أجزاء من العاصمة اللبنانية أوائل الشهر الجاري.





وقال وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، مساء امس الثلاثاء، إن الرئيس الفرنسي سيكرر دعوته للتغيير عندما يزور لبنان مجددًا





وأكد لودريان أن كارثة انفجار مرفأ بيروت يجب ألا تكون ذريعة لإخفاء حقيقة أن لبنان على شفا الانهيار، حسبما ذكرت العربية.



