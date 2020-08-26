خبراء الأرصاد: طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا /الخميس/ طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، مع شبورة مائية صباحا، على أن يكون لطيفا ليلا، حيث تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمى.





وبالنسبة للسواحل الشمالية فيسود طقس معتدل، والرياح معتدلة أيضا تنشط أحيانا على السواحل الغربية، فيما يكون الطقس لطيفا ليلا.





أما عن حالة الطقس على جنوب سيناء فيسود طقس حار، والرياح نشطة، فيما يسود طقس حار نهارا على شمال الصعيد، ويكون لطيفا ليلا، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، بينما يكون الطقس معتدلا ليلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.





ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة ( 20 % تقريبا ) على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية.





الرطوبة النسبية العظمى الصغرى

القاهرة والوجه البحرى 80 30

السواحل الشمالية 88 45

شمال الصعيد 35 22

جنوب الصعيد 25 14





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة.. وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الاحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية





وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر





العظمى الصغرى

القاهرة 34 24

الاسكندرية 31 21

وادى النطرون 34 22

طنطا 33 23

شبين الكوم 34 23

دمنهور 34 22

بلطيم 31 22

مطروح 30 22

السلوم 32 22

سيوة 35 22

بورسعيد 31 26

دمياط 31 24

الزقازيق 34 23

المنصورة 33 23

الاسماعيلية 35 22

السويس 35 24

العريش 32 23

رفح 31 23

راس سدر 36 24

نخل 36 19

نويبع 37 28

طابا 36 26

كاترين 33 19

الطور 35 27

شرم الشيخ 39 29

الغردقة 38 29

مرسى علم 37 29

الفيوم 35 24

بنى سويف 35 24

المنيا 35 22

اسيوط 36 23

سوهاج 37 25

قنا 39 26

الاقصر 40 27

اسوان 41 26

ادفو 40 26

ابوسمبل 41 27

الوادى الجديد 39 24

شلاتين 38 27

ابورماد 37 27

حلايب 36 28

راس حدربه 36 28





أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:





العظمى الصغرى

مكة المكرمة 41 27

المدينة 42 28

الرياض 42 26

المنامة 39 31

أبوظبى 41 34

الدوحة 38 31

الكويت 44 28

دمشق 34 17

بيروت 31 25

عمان 31 16

القدس 28 17

غزة 30 22

بغداد 43 26

مسقط 32 29

صنعاء 24 14

الخرطوم 38 27

طرابلس 30 22

تونس 35 22

الجزائر 30 18

الرباط 32 21

أنقرة 33 14

اسطنبول 29 19

اسلام اباد 28 23

نيودلهى 31 26

جاكرتا 33 24

بكين 31 20

كوالالمبور 32 25

طوكيو 33 26

أثينا 33 22

روما 32 20

باريس 24 16

مدريد 36 19

برلين 21 11

لندن 20 13

مونتريال 19 13

موسكو 21 13

نيويورك 32 23

واشنطن 35 24

نواكشوط 31 26

اديس ابابا 21 13