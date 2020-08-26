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فن

سنة حلوة عليك وتحقق كل اللى بتتمناه.. كريم عفيفى يهنئ محمد عبد الرحمن بعيد ميلاده

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 03:11 م
صدى البلد
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سيد احمد
هنأ الفنان كريم عفيفى الفنان محمد عبد الرحمن بعيد ميلاده ونشر صورة تجمعه به من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " إنستجرام ".



وعلق عفيفى قائلا " كل سنة وانت طيب يا صاحبى وسنة حلوة عليك وتحقق كل اللى بتتمناة يا توووووتى " .


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ويذكر أن تخرج محمد عبد الرحمن من كلية الحقوق من جامعة عين شمس عام 2007.

وبدأ هناك تمثيله في مسرح الجامعة ، بدأت شهرته عام 2007 عندما شارك في مسلسل راجل وست ستات، وزادت شهرته عندما شارك في فيلم أحمد حلمي عام 2011 إكس لارج. اشتهر بأدواره في مسرح مصر وفي مسلسل الكبير أوي.
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