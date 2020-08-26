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أخبار العالم

بإجمالي 82271 حالة.. الكويت تسجل 698 إصابة جديدة بـ كورونا

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 03:12 م
الكويت تسجل 698 إصابة
الكويت تسجل 698 إصابة جديدة بـ كورونا
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دعاء أبوهشيمة
سجلت الكويت، اليوم الأربعاء، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، تسجيل 698 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 82271 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وأضافت الصحة الكويتية أنه تم تسجيل حالتي وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 521 حالة.

وقد أعلنت وزارة الصحة،في وقت سابق اليوم، شفاء 504 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من المرض 73906 حالات

وأوضح السند أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 92 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض «كوفيد-19»، وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7844 حالات.

وأشار إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 4364 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 599413 فحصا.

وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني من اجل المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.
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