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تعليم

رئيس جامعة بنى سويف يتفقد التجهيزات النهائية لمركز التأهيل الطبي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ودار الضيافة

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 04:13 م
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
تفقد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، مركز التأهيل الطبي للأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة على مستوى صعيد مصر، والذي انشيء بالتعاون مع بعض البنوك وبعض الجمعيات الحكومية والأهلية لخدمة المحافظة و الصعيد . 

وجاءت الزيارة لمتابعة التجهيزات النهائية والطبية للمركز ووضع اللمسات الأخيرة لخطة التشغيل بالمركز.

وأوضح الدكتور منصور أن المركز شيد على مساحة أربعة أفدنة و يضم عيادات خارجية للكشف وعيادات متخصصة في التأهيل البدني والتأهيل الوظيفي والنفسي للأطفال ذوي الاحتياجات، وذلك تحت إشراف نخبة من الأساتذة بكلية الطب من أقسام الروماتيزم والتأهيل والعظام والنفسية والتخاطب والسمعيات والعصبية.


 كما تم تزويده بحمامات سباحة علاجية واستشفائية. ويضم قسما داخليا لإقامة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المحتاجين جلسات تأهيل مستمرة و قاعة مؤتمرات كبيرة للمساهمة في تقديم خدمة طبية متطورة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد رئيس جامعة بنى سويف أن الخطوة القادمة بمجمع الـ300 فدان بشرق النيل، وضع حجر الأساس لكليتي الطب والصيدلة وذلك ضمن خطة المنشآت الجديدة المقرر إنشاؤها بأرض الجامعة بشرق النيل.

رافق رئيس الجامعة خلال جولته الدكتور عاطف مرسى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي، واللواء طبيب محمد رضا مدير مركز التأهيل الطبي بالقوات المسلحة ورئيس جمعية رضا عوض الخيرية، الدكتور محمد شعبان مدير مستشفى بنى سويف الجامعي.

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كما تابع الدكتور رئيس الجامعة ، اليوم، سير العمل بدار الضيافة شرق النيل للوقوف على مدى الانتهاء من التشطيبات الأخيرة داخله، وذلك في ضوء المتابعة الميدانية الدورية لكافة المنشآت المختلفة داخل الجامعة شرق وغرب النيل. 

وقام رئيس الجامعة بمعاينة غرف دار الضيافة والمرافق والتجهيزات، وقاعات المؤتمرات والاجتماعات والمطعم والمطبخ وغرف التبريد والإعاشة ويتكون الدار من 50 غرفة فردية وزوجية وثلاثية وقاعات طعام واجتماعات بتكلفة اجمالية 50 مليون جنيه، موجهًا بتلافي بعض الملاحظات، وتشكيل لجنة للاستلام النهائي، بإمكانية التشغيل مع بداية العام الدراسي الجديد. 


رئيس جامعة بنى سويف يتفقد التجهيزات النهائية لمركز التأهيل الطبي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ودار الضيافة
رئيس جامعة بنى سويف يتفقد التجهيزات النهائية لمركز التأهيل الطبي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ودار الضيافة
رئيس جامعة بنى سويف يتفقد التجهيزات النهائية لمركز التأهيل الطبي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ودار الضيافة
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