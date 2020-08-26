اتحاد الكرة يخطر الأندية بأعداد قائمة اللاعبين في مسابقات الناشئين.. مستند

حددت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعداد اللاعبين للفرق المشاركة فى مسابقات الناشئين موسم2021/2020.
وأرسلت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني خطابات رسمية إلى مسئولى الأندية تضمنت اعداد اللاعبين فى قائمة اى فريق يشارك فى مسابقات الناشئين موسم ٢٠٢٠ -٢٠٢١.
وشملت تعليمات الجبلاية النادى تضمنها الخطاب الرسمي أن منشور القيد السنوى للموسم الجديد سوف يتضمن بقية الشروط الخاصة للمسابقات الناشئين والقيد للاعبين.
وتضمنت اعداد قائمة الفرق فى مختلف مسابقات الناشئين اللاعبين المشاركين فى بطولات القطاعات والبراعم إضافة إلي مسابقات الفروع والجمهورية.
يذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني قررت إلغاء مسابقات الناشئين الموسم الجاري بسبب أزمة فيروس كورونا داخل البلاد.