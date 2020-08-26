AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اتحاد الكرة يخطر الأندية بأعداد قائمة اللاعبين في مسابقات الناشئين.. مستند

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 05:24 م
اللجنة الخماسية
اللجنة الخماسية
Advertisements
يسري غازي
حددت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعداد اللاعبين للفرق المشاركة فى مسابقات الناشئين موسم2021/2020. 


وأرسلت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني خطابات رسمية إلى مسئولى الأندية تضمنت اعداد اللاعبين فى قائمة اى فريق يشارك فى مسابقات الناشئين موسم ٢٠٢٠ -٢٠٢١.


وشملت تعليمات الجبلاية النادى تضمنها الخطاب الرسمي أن منشور القيد السنوى للموسم الجديد سوف يتضمن بقية الشروط الخاصة للمسابقات الناشئين والقيد للاعبين.


وتضمنت اعداد قائمة الفرق فى مختلف مسابقات الناشئين اللاعبين المشاركين فى بطولات القطاعات والبراعم إضافة إلي مسابقات الفروع والجمهورية.


يذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني قررت إلغاء مسابقات الناشئين الموسم الجاري بسبب أزمة فيروس كورونا داخل البلاد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد توصية اللجنة الطبية.. اتحاد الكرة يلغي مسابقات الناشئين والبراعم

لمواجهة كورونا.. اتحاد الكرة يخطر الأندية بـ 9 إجراءات ومحاذير طبية

أخبار الرياضة.. طاهر محمد طاهر على أعتاب الأهلي.. جالطة سراي يتوصل لاتفاق مع تريزيجيه.. نيمار يخسر قضيته أمام برشلونة

4 اسابيع فقط .. مدربو الاندية يطالبون الجبلاية بـ 45 يوم إعداد وسيد عبدالحفيظ يرفض

مدربي أندية الدورى الممتاز ترفض مقترح اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة.. تفاصيل

بسبب كورونا.. اتحاد الكرة يلغي المؤتمرات الصحفية للأندية في الدوري

ترشيحاتنا

قبل فرحها.. التحريات: وفاة عروس القليوبية طبيعية.. صور

لو تعرضت للنصب على الإنترنت| شاهد.. رئيس حماية المستهلك بيقولك إزاي تجيب حقك

مفيش واسطة خلاص| تعليق ناري من مفيدة شيحة في قضية "فتاة الفندق"

مفاوضات متقدمة بين ميسي ومانشستر سيتي

اشتباه في إصابة عمار حمدي لاعب الأهلي المعار بـ قطع في الرباط الصليبي

شريف إكرامي في معسكر الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غني بالألياف ويزيد الشبع.. 9 فوائد للبطيخ عند اتباع الريجيم

لأول مرة.. BMW تظهر M3 تورينج 2022 أثناء اختبارها.. صور

جلسة تصوير جريئة لـ جيجي حديد في شهور الحمل