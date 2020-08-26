الأردن وألمانيا تشددان علي حل الأزمة الفلسطينية وفق القانون الدولي

أكد ايمن الصفدي وزير الخارجية وشؤون المغتربين الاردني ووزير الخارجية الألماني هايكوماس اليوم ان حل الدولتين علي اساس القانون الدولي هو السبيل الوحيد لحل الصراع وتحقيق السلام الشامل والدائم.





وشدد الصفدي وماس خلال محادثات موسعة اجرياها عبر الهاتف علي أهمية تكثيف الجهود لإطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام علي اساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي.





وأكد الصفدي أن إعلان اسرائيل وقف الضم وإلتزامها حل الدولتين علي اساس القانون الدولي ومرجعيات العملية السلمية متطلب أساس للتقدم نحو السلام الشامل الذي يشكل ضرورة إقليمية ودولية.





وذكر الصفدي ان القضية الفلسطينية هي اساس الصراع وان حلها بما يضمن زوال الإحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية علي خطوط الرابع من يونيو 1967 وفق حل الدولتين هومفتاح السلام الشامل والعادل والدائم.





وثمن الصفدي موقف ألمانيا الداعم لحل الدولتين والمتمسلك بالقانون الدولي ، مؤكدا علي اهمية الجهود المتواصلة التي تقوم الدولة الألمانية لإيجاد افق حقيقي لتحقيق السلام العادل وللتوصل لحلول سياسية لأزمات المنطقة ايضا .





وأكد الصفدي علي اهمية الشراكة المتيزة التي تربط البلدين ، حيث ثمن دعم المانيا المستمر للمملكة ومساعدتها في مواجهة التحديات الإقتصادية حيث أكد الوزيران علي ضرورة إستمرار العمل علي تعزيز آفاق التعاون في جميع المجالات .





كما إستعرض الصفدي وماس الجهود المبذولة لحل الأزمات الإقليمية وتحقيق الأمن والإستقرار ، مشددا علي ضرورة استمرارا التشاور وتنسيق المواقف إزائها.



