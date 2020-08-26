أهدر مجهود الفريق أمام سموحة.. طلائع الجيش: سنعاقب عمرو جمال على ما فعله

قال أحمد المهدي المشرف العام على الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش إن عمرو جمال مهاجم الفريق سيتعرض للعقاب بعدما تولى تسديد ركلة الجزاء التي حصل عليها الفريق أمام سموحة دون السماح له من المدير الفني.





وأضاف المهدي في تصريحاته لإذاعة الشباب والرياضة: "عمرو جمال سيحاسب على ما فعله لأنه أمسك بالكرة دون موافقة المدير الفني فور احتساب ركلة الجزاء، لقد أهدر مجهود الفريق."





وأهدر عمرو جمال ركلة جزاء في الدقيقة 90+10 من عمر المباراة كانت ستمنح الفوز لطلائع الجيش في اللقاء الذي انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق.





وتابع: "المدير الفني طلب أن يتولى أحمد كابوريا تسديد ركلة الجزاء لكن عمرو جمال تقدم فور احتسابها وأمسك الكرة، ورفض اللاعبون الحديث معه كي لا تحدث مشكلة، لكن ترتيب تسديد ركلة الجزاء لكابوريا ثم عاصم صلاح."



