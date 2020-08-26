سيدة تناشد المسئولين لعلاج نجلها بعد قطع قدمه ويده.. فيديو

قالت سحر محمود والدة أحمد سمير مريض سكر، إن نجلها يعاني من مشكلات كثيرة بسبب القدم السكري يعاني





وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن نجلها قام ببتر يده، وجزء من القدم، ويحتاج مساعدات من أصحاب القلوب الرحيمة.





ولفتت إلى أن نجلها حاصل على بكالوريوس تجارة، وصاحب الـ 31 عاما، وزوجها متوفي، ويعيشون من شبرا الخيمة، وتأثرت السيدة على الهواء لحالة نجلها الشاب.





وأوضحت أن نجلها كان يعالج على نفقة الدولة وعلى المساعدات من قبل رجال الخير.





وفى نفس السياق قال أحمد سمير، المصاب بـ السكر أنه يحمد الله على ما هو فيه، موضحًا أنه يعانى من مشكلات صحية ويناشد الجميع بمساعدته.





وأشار إلى أن حالته بدأت فى التدهور منذ عام 2016، وناشدت الإعلامية عزة مصطفى رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء بتبنى حالة أحمد وعلاجه، وذلك بعد قطع يده وقدمه.



