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عزة مصطفى عن احتفالية قادرون باختلاف: حالة إنسانية غير مسبوقة.. فيديو

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 06:35 م
عزة مصطفى
عزة مصطفى
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هاني حسين
وجهت الإعلامية عزة مصطفى، التحية والتقدير لكل القائمين على احتفالية قادرون باختلاف لذوي القدرات الخاصة.

وأضافت عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلة:" تم تقديم عروض فنية أبطالها ذوي القدرات الخاصة، وكان هناك حالة إنسانية غير مسبوقة".

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الثلاثاء بقاعة المنارة، احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة.

وألقى الرئيس السيسي كلمة في الاحتفالية أعرب خلالها عن بالغ تقديره لكل الجهود المخلصة التي تبذل في سبيل خدمة هذا الوطن، وخص منها تلك الجهود المتعلقة برعاية وتمكين بناتنا وأبنائنا من ذوي القدرات الخاصة.. أصحاب الهمم والعزيمة.

وقال الرئيس السيسي "أتحدث إليكم اليوم في هذه المناسبة التي أضحت تقليدًا ممتدًا ومستمرًا، وليصبح احتفالنا بكم ومعكم اليوم، تحت شعار "قادرون باختلاف"، واحدًا من الملتقيات التي نحرص أن تكون فرصة لنا جميعًا بأن نلتقي كل عام لنستمد منكم العزيمة والإصرار والتحدي والقدرة على العطاء، وأشعر أن هذا الاحتفال ما هو إلا تكريمًا وتكريسًا للاجتهاد في سبيل خدمة هذا الوطن وتعبيرًا صادقًا عن يقيننا الراسخ في إمكاناتكم وقدراتكم التي تزداد مساهماتها يومًا بعد يوم في صياغة حاضر هذا الوطن وبناء مستقبله.
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