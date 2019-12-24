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قادرون باختلاف.. مصطفى شعبان يحاور ذوي الهمم للتعرف على أحلامهم وطموحاتهم.. فيديو

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 07:10 م
مصطفى شعبان
مصطفى شعبان
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هاني حسين
حاور الفنان مصطفى شعبان، ذوي الهمم والقدرات الخاصة؛ من أجل التعرف على أحلامهم وطموحاتهم في المستقبل، ضمن احتفالية قادرون باختلاف لذوي القدرات الخاصة.

وقال الفنان مصطفى شعبان "أشارك معكم ومع إخوتي من ذوي الهمم وسوف نتعرف على أحلامهم".

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقاعة المنارة، احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة.

وألقى الرئيس السيسي كلمة في الاحتفالية أعرب خلالها عن بالغ تقديره لكل الجهود المخلصة التي تبذل في سبيل خدمة هذا الوطن، وخص منها تلك الجهود المتعلقة برعاية وتمكين بناتنا وأبنائنا من ذوي القدرات الخاصة.. أصحاب الهمم والعزيمة.

وقال الرئيس السيسي "أتحدث إليكم اليوم في هذه المناسبة التي أضحت تقليدًا ممتدًا ومستمرًا، وليصبح احتفالنا بكم ومعكم اليوم، تحت شعار "قادرون باختلاف"، واحدًا من الملتقيات التي نحرص أن تكون فرصة لنا جميعًا بأن نلتقي كل عام لنستمد منكم العزيمة والإصرار والتحدي والقدرة على العطاء، وأشعر أن هذا الاحتفال ما هو إلا تكريمًا وتكريسًا للاجتهاد في سبيل خدمة هذا الوطن وتعبيرًا صادقًا عن يقيننا الراسخ في إمكاناتكم وقدراتكم التي تزداد مساهماتها يومًا بعد يوم في صياغة حاضر هذا الوطن وبناء مستقبله".
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