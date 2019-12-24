بحضور السيسي.. متحدو الإعاقة يغنون "ابن مصر" في احتفالية "قادرون باختلاف".. شاهد

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرضا فنيا من ذوي الهمم ومتحدي الإعاقة الذهنية، وقام الكورال بغناء نسخة جديدة من أغنية «ابن مصر، وطبعا قادرين نعملها».



وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقاعة المنارة احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة".



وألقى الرئيس السيسي كلمة في الاحتفالية أعرب خلالها عن بالغ تقديره لكل الجهود المخلصة التي تبذل في سبيل خدمة هذا الوطن، وخص منها تلك الجهود المتعلقة برعاية وتمكين بناتنا وأبنائنا من ذوي القدرات الخاصة ..أصحاب الهمم والعزيمة.



وقال السيسي:" أتحدث إليكم اليوم في هذه المناسبة التي أضحت تقليدًا ممتدًا ومستمرًا، وليصبح احتفالنا بكم ومعكم اليوم، تحت شعار "قادرون باختلاف"، واحدًا من الملتقيات التي نحرص أن تكون فرصة لنا جميعًا بأن نلتقي كل عام لنستمد منكم العزيمة والإصرار والتحدي والقدرة على العطاء، وأشعر أن هذا الاحتفال ما هو إلا تكريم وتكريس للاجتهاد في سبيل خدمة هذا الوطن وتعبير صادق عن يقيننا الراسخ في إمكاناتكم وقدراتكم التي تزداد مساهماتها يومًا بعد يوم في صياغة حاضر هذا الوطن وبناء مستقبله.

