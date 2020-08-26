عقب ساعة من حظر التجول.. تظاهرات حاشدة بالعاصمة الليبية طرابلس

تشهد ساحة الشهداء في العاصمة الليبية طرابلس، تظاهرات حاشدة، عقب ساعة فقط من حظر التجول الذي أعلن عنه قائد حكومة الوفاق الليبية فايز السراج.





وأعلن رئيس حكومة الوفاق الليبية، المنتهية ولايتها فايز السراج، اليوم الأربعاء، حظر التجول 24 ساعة لمدة 4 أيام بداية من الأربعاء الساعة السادسة مساء وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".





ونشرت صحيفة "المرصد" الليبية مقطع فيديو أظهر عودة المتظاهرين من طريق السكة حيث مقر رئاسة حكومة الوفاق ودخولهم إلى ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس بهتاف "لا للإخوان..لا إخوان لا رئاسي الشعب اللييبي ولا يساسي".





وكان المتظاهرون الليبيون وصلوا إلى مقر رئاسة حكومة فايز السراج في طريق السكة بعد فشل الموالين للسراج في السيطرة على الحراك بـ "ميدان الشهداء".









وتواصلت التظاهرات التي تطالب برحيل السراج وحكومته لليوم الثالث على التوالي، ضد حكومة الوفاق الليبية منددة بالأوضاع المعيشية في العاصمة طرابلس وغياب الخدمات الأساسية من الماء والكهرباء.