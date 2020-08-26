فيلم الرعب المصري عمار يبدأ مرحلة المونتاج

يدخل فيلم الرعب والتشويق المصري عمّار للمخرج محمود كامل في مرحلة المونتاج، وكانت مشاهد الفيلم قد تم الانتهاء من تصويرها بالكامل قبل انتشار أزمة كورونا وتوقف التصوير والسينمات، وذلك تمهيدًا لإطلاقه قريبًا في دور العرض.









وتدور أحداث الفيلم حول أسرة سيئة الحظ تصل إلى قصر آل غريب، وسرعان ما تتبدد فرحة الزوجين وأبنائهم الثلاثة بمسكنهم الجديد بعد أن يبدأ البيت تدريجيًا في امتصاصهم واحد تلو الآخر لعالم مرعب مليء بالجرائم القديمة التي وقعت بين جدرانه، أو أن الجدران المشؤومة كانت وراء تلك الجرائم.







