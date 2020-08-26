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فن

فيلم الرعب المصري عمار يبدأ مرحلة المونتاج

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 08:48 م
صدى البلد
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محمد نبيـل
يدخل فيلم الرعب والتشويق المصري عمّار للمخرج محمود كامل في مرحلة المونتاج، وكانت مشاهد الفيلم قد تم الانتهاء من تصويرها بالكامل قبل انتشار أزمة كورونا وتوقف التصوير والسينمات، وذلك تمهيدًا لإطلاقه قريبًا في دور العرض.


وتدور أحداث الفيلم حول أسرة سيئة الحظ تصل إلى قصر آل غريب، وسرعان ما تتبدد فرحة الزوجين وأبنائهم الثلاثة بمسكنهم الجديد بعد أن يبدأ البيت تدريجيًا في امتصاصهم واحد تلو الآخر لعالم مرعب مليء بالجرائم القديمة التي وقعت بين جدرانه، أو أن الجدران المشؤومة كانت وراء تلك الجرائم.



الفيلم من إخراج محمود كامل وتأليف أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة شريف سلامة وإيمان العاصي. فيلم عمّار من إنتاج شركة Nilewood، وتتولى شركة MAD Solutions مهام الترويج في العالم العربي.


ويشهد فيلم عمار التعاون الثاني بين المخرج محمود كامل والنجم شريف سلامة بعد مسلسل السهام المارقة، والتعاون الثاني أيضًا بين شريف سلامة والنجمة إيمان العاصي بعد فيلم مقلب حرامية.
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