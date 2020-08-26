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رياضة

تقارير: والد ميسي يصل إلى إنجلترا تمهيدا للتفاوض مع مانشستر سيتي

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 09:49 م
صدى البلد
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أحمد هاني
كشفت تقارير صحفية عن وصول والد ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني إلى إنجلترا بعد قرار قائد برشلونة الرحيل عن الفريق الكتالوني خلال الفترة الماضية.

وذكرت إذاعة "راك 1" الإسبانية أن والد ميسي يتفاوض مع إدار مانشستر سيتي حول تفاصيل التعاقد، إذ سيمتد التعاقد لموسمين، لكن يظل السؤال كم ستكون قيمة انتقال الأرجنتيني.


وكان ميسي قد طلب تفعيل البند الموجود في عقده والذي يسمح له الرحيل مجانًا وقتما يشاء، لكن إدارة برشلونة خرجت لتنفى الأمر، وتؤكد أن هذا البند انتهت صلاحيته في يونيو الماضي.


وإذا أصرت إدارة برشلونة على موقفها يتعين على الأندية دفع 700 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب صاحب الـ33 عامًا، من أجل الموافقة على رحيله قبل نهاية عقده الذي يتبقى به موسم واحد فقط.

وتجمهرت جماهير برشلونة أمام مقر النادي للمطالبة ببقاء ميسي ورحيل بارتوميو رئيس النادي الكتالوني.

ويعتبر ميسي مطلوبا بقوة من قبل بعض الأندية الأوروبية، مثل مانشستر يونايتد وسيتي، وتشيلسي، وإنتر ميلان، وباريس سان جيرمان.

ومن المقرر، أن ينتهي عقد ميسي مع برشلونة في صيف 2021، ويتضمن شرطًا جزائيًا بـ  700 مليون يورو.


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