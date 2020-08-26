اللواء محمد الغباري: الإخوان وضعوا خطة ممنهجة لأخونة الجهاز الإداري للدولة خلال حكمهم.. فيديو

قال اللواء محمد الغباري المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا ، إن الإخوان كان لديهم خطة ممنهجة لاخونة الجهاز الإداري للدولة وهذا كان سبب رئيسي في غضب الشعب المصري .





وأضاف محمد الغباري خلال لقائه في برنامج الحياه اليوم المذاع علي قناه الحياه ، أن جماعة الإخوان الارهابية لازال لديهم قناعة و يقنعون عناصرهم بأنهم سيعودون مجددا إلى حكم مصر وهذا أمر مستحيل .





، أن المشروعات القومية الهدف منها هو رفع المعاناة عن الشعب حتى يصل المواطن إلى الاستقرار الاجتماعي. وأوضح محمد الغباري المعاناةحتىإلى







