اللواء محمد الغباري: الإخوان وضعوا خطة ممنهجة لأخونة الجهاز الإداري للدولة خلال حكمهم.. فيديو

قال اللواء محمد الغباري المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا ، إن الإخوان كان لديهم خطة ممنهجة لاخونة الجهاز الإداري للدولة وهذا كان سبب رئيسي في غضب الشعب المصري .
وأضاف محمد الغباري خلال لقائه في برنامج الحياه اليوم المذاع علي قناه الحياه ، أن جماعة الإخوان الارهابية لازال لديهم قناعة و يقنعون عناصرهم بأنهم سيعودون مجددا إلى حكم مصر وهذا أمر مستحيل .
وأوضح محمد الغباري ، أن المشروعات القومية الهدف منها هو رفع المعاناة عن الشعب حتى يصل المواطن إلى الاستقرار الاجتماعي.
وتابع : أن بداية الإصلاح الفكري هو الانتباه إلى ما يقال مؤكدا علي ان الاخوان يهاجموننا اليوم مع الأجيال القادمة وهم في مرحلة الثانوية العامة لافتا الي ان الاخوان يشككون في ان حرب اكتوبر حدث بالفعل .