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اللواء محمد الغبارى: القوات المسلحة تتعامل بحذر وحنكة شديدة.. والقضاء على 95% من الإرهاب

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 03:03 م
القضاء على الإرهاب
القضاء على الإرهاب فى مصر
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هاجر إبراهيم
قال اللواء محمد الغبارى، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية إنه قبل عام 2011 كان هناك تخطيط وعمل من الدولة المصرية، ولكنه كان يسرى ببطء شديد، مشيرا إلى أنه عندما تولى الرئيس السيسي كان الأمن القومى متأثرا سلبيا بالإرهاب وعدم الاستقرار، حيث أن نسبته فى مصر كانت لا تزيد عن 10 أو 15%.

وأضاف "الغبارى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحنا مصرى" المذاع على الفضائية المصرية، القيادة السياسية الجديدة بقيادة الرئيس السيسي وضعت تخطيطات بمعالجة كل تلك العوائق التى كانت موجودة بالسابق وبطريقة شديدة السرعة.

وتابع أنه حدثت إنجازات غير طبيعية تمت بالوقت الحالى بمجالات الأمن القومى منها المجال العسكرى والاقتصادى والسياسي والاجتماعى.

وأشار إلى أنه الآن هناك تطوير بالقوات المسلحة وإعادة وتنظيم التسليح مرة أخرى من أجل مجابهة ماهو قادم، مضيفا: "أنا عايزكوا تبصوا 2013 كان وضعنا ايه، والنهاردة بيحصل أيه من تطور"، حيث أنه تم القضاء على نسبة الإرهاب فى مصر بنسبة 95%.

وأكد أن ما تبقى من نسب القضاء على الإرهاب يطلق عليه الإرهاب الكامن، لافتا إلى أن المكانة العسكرية الآن فى تقدم مستمر وتدخل القوات المسلحة فى المشاكل الإقليمية بحذر وحنكة شديدة ولا تتدخل إلا فى الوقت المناسب.
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