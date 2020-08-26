الحرب العالمية الثالثة وبريطانيا في المحيط الهادي الهندي

وضع وزير الدفاع البريطاني السابق ، جافين ويليامسون ، الخطوط العريضة لخطة إعادة السفن الحربية البريطانية المنتشرة إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ في وقت مبكر. نظرًا للمصالح المهمة لبريطانيا في المنطقة وشبكة التحالفات القائمة ، فإن التحرك لإعادة البلد إلى "شرق السويس" يستحق النظر ، بحجة أن بريطانيا يمكن أن تكون لاعبًا رئيسيًا في دعم الأمن البحري والاستجابة للكوارث الإنسانية والقاعدة. من خلال إبراز القوة والتواجد المستمر في المنطقة.









في فبراير 2019 ، أعلن جافين ويليامسون ، وزير دفاع المملكة المتحدة في ذلك الوقت ، عن دعمه للانتشار الأمامي في شرق آسيا لأصول بحرية كجزء من استراتيجية أكثر نشاطًا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. إن فكرة ويليامسون هي بالأحرى خطوة مهمة محتملة في محاولة المملكة المتحدة ترقية صورتها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ الأوسع. بالاضافه الى اعادة اعتبار الاقتراح لـ "عقيدة" جديدة محتملة تشير إلى عودة المملكة المتحدة "شرق السويس" ، مع استراتيجية تهدف إلى "تشكيل" بيئة الأمن الإقليمي. ستدعم مثل هذه الاستراتيجية المصالح الرئيسية للمملكة المتحدة ، ولا سيما طمأنة الحلفاء وإشراك المنافسين.









لم يكن قرار رئيس الوزراء السابق هارولد ويلسون بالانسحاب من شرق السويس في عام 1968 علامة على التخلي الكامل عن الوجود العسكري البريطاني من منطقة المحيطين الهندي والهادئ. على العكس من ذلك ، استمرت مساهمة البحرية البريطانية في منطقة الخليج في دعم الأمن الإقليمي. ومع ذلك ، فإن أول تحول حقيقي في السياسة فيما يتعلق بإعادة الارتباط البريطاني شرق السويس حدث في ربيع عام 2013 عندما أشار رئيس الوزراء آنذاك ديفيد كاميرون إلى نيته في تعزيز الصورة الاستراتيجية للمملكة المتحدة. منذ ذلك الحين ، اتسع معنى "العودة إلى شرق السويس" ، واليوم يبدو أن حكومة المملكة المتحدة ملتزمة بنشر القوات البريطانية لمعالجة القضايا الأمنية من بحر العرب إلى بحر الصين الجنوبي والشرقي. فحركه السفن البريطانية المنتشرة في المنطقة على مدى العامين الماضيين توحي بنفس التوجه.









كنتيجة جزئية لطموحات "بريطانيا العالمية" بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، دار نقاش في لندن حول إعادة تحديد المصالح الاستراتيجية للبلاد لمثل هذا الالتزام المتجدد. في هذا السياق ، تحدد ثلاثة جوانب أساسية المصالح الإستراتيجية للمملكة المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ: 1- تلبية الالتزامات والتعهدات التعاهدية الحالية ؛2- دعم الحلفاء الإقليميين وتعزيز العلاقات عبر الأطلسي ؛ 3- استدامة النظام البحري القائم لصالح الازدهار الاقتصادي والاستقرار السياسي.









تتجلى المجموعة الأولى من المصالح في الغالب من دور المملكة المتحدة كعضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، كجزء من ترتيبات دفاع القوى الخمس (FPDA) وفيما يتعلق بـ Five Eyes ، وهو ترتيب لتبادل المعلومات الاستخباراتية يشمل أستراليا ونيوزيلندا، وكندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة. المملكة المتحدة هي أيضًا جزء من قيادة الأمم المتحدة التي تشرف على هدنة الحرب الكورية وتشارك في تنفيذ العقوبات ضد كوريا الشمالية. تشير الهدنة إلى عدم وجود التزام تلقائي من القوات البريطانية في حالة حدوث أعمال عدائية في شبه الجزيرة الكورية ، ولكن هناك ، مع ذلك ، توقعات دولية بأن تشارك المملكة المتحدة في مواجهة مثل هذا التحدي.





وبالمثل ، فإن FPDA و Five Eyes لا تلزم القوات البريطانية تلقائيًا بالأزمات الإقليمية ، لكنها تأتي حتمًا مع توقع مشاركة أمنية مستمرة. شريطة وجود تحديات أمنية تقليدية وغير تقليدية على حد سواء ، فمن المصلحة الاستراتيجية للمملكة المتحدة دعم الشركاء والحلفاء ، ولا سيما أستراليا واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية ، وكذلك الحفاظ على العلاقات الدفاعية مع دول الكومنولث. هذه الجهات الفاعلة تنمي توقعات معقولة للمملكة المتحدة للمساهمة في إدارة الأمن في المحيطين الهندي والهادئ لأسباب تاريخية ونتيجة للمكانة والطموحات الدولية للمملكة المتحدة. في المقابل ، تعد هذه الشبكة من الشراكات رصيدًا مهمًا محتملًا لتعظيم تأثير المملكة المتحدة.









على وجه الخصوص ، نظرًا لمصالح الولايات المتحدة في المحيطين الهندي والهادئ ، فإن دورًا دفاعيًا مستدامًا ومنتظمًا للمملكة المتحدة داخل المنطقة من المرجح أيضًا أن يعزز أهمية بريطانيا وقيادتها في العلاقات عبر الأطلسي. على نطاق أوسع ، ومع ذلك ، بصفتها اقتصادًا موجهًا للتصدير وعضوًا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) ، فإن للمملكة المتحدة مصلحة أساسية في الحفاظ على النظام البحري الدولي.





للمملكة المتحدة مصلحة استراتيجية في احترام حرية الملاحة والتحليق وسيادة القانون في إدارة النزاعات البحرية والإقليمية. لا ينبغي الاستهانة بهذا الخطر ، بالنظر إلى أن حوالي 57 في المائة من جميع الحدود البحرية لا تزال "بدون حل". ضد هذه المصالح الإستراتيجية ، وفي ضوء الضغط المتزايد على الجهات الفاعلة الإقليمية في المحيطين الهندي والهادئ لاختيار جانب في المنافسة بين الولايات المتحدة والصين ، فإن طموح المملكة المتحدة في العودة شرق السويس أمر مرغوب فيه بشكل خاص . يجب أن يهدف هذا الدور إلى تشكيل الأمن الإقليمي من خلال الدعم المنتظم للنظام الجيد في البحر ومنع الأزمات ، وتعزيز بناء القدرات. في أوقات الأزمات ، ستشكل القوة العسكرية التي تعتمد على استراتيجية تشكيل العمود الفقري لقوة استجابة سريعة تعمل مع الحلفاء لمواجهة التحديات الأمنية من الكوارث الطبيعية إلى المطالبات البحرية المفرطة.









في الواقع ، كانت حكومة المملكة المتحدة تولي اهتمامًا متزايدًا لتأثير الأمن الإقليمي في شرق آسيا أو منطقة آسيا والمحيط الهادئ على أجندة الأمن القومي الخاصة بها. لهذا السبب ، ركز جزء من النقاش الرسمي في المملكة المتحدة على تطوير إطار مرجعي جديد للمشاركة في شرق آسيا. اعتمد أقرب الشركاء الأمنيين للمملكة المتحدة في المنطقة - اليابان وأستراليا والولايات المتحدة - إطار المحيطين الهندي والهادئ لتحديد إجراءاتهم في شرق آسيا. تم استخدام هذا البناء في أستراليا منذ أوائل القرن الحادي والعشرين. تعد منطقة المحيطين الهندي والهادئ وثيقة الصلة باستراتيجية المملكة المتحدة لثلاثة أسباب:









1-هو إطار تتمحور حول البحر. من الناحية الجغرافية ، يسلط المحيط الهندي والهادئ الضوء على الربط الذي يربط بحر العرب ببحر اليابان ، عبر بحر الصين الجنوبي والشرقي ، وجنوب المحيط الهادئ. 2- يؤكد على الارتباط السياسي المتنامي لآسيا ، والاعتماد الاقتصادي المتبادل مع الجهات الفاعلة الحكومية في أفريقيا والخليج والشرق الأوسط وأوروبا. 3- الممرات البحرية على طول المحيطين الهندي والهادئ هي مفتاح التنمية الاقتصادية، والوصول إلى الموارد الأولية ، وتجارة السلع التامة الصنع وغير المكتملة.









على وجه الخصوص ، يوفر إطار المحيطين الهندي والهادئ فرصة لمواءمة فكرة بريطانيا العالمية مع الطموحات الاقتصادية لشرق آسيا ، ووضع مساهمة المملكة المتحدة في الأمن الإقليمي بالتنسيق مع أقرب حلفائها وشركائها في السياق. ضمن هذا الإطار ، سيكون من الممكن للمملكة المتحدة تطوير استراتيجية تتناسب بشكل جيد مع مصالحها الاستراتيجية الأساسية. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز احترام سيادة القانون ، وخاصة حرية الملاحة والتحليق لضمان الاتصال غير المقيد ؛ الاستفادة من مركزية الوصول البحري والنقل البحري لدفع الازدهار الاقتصادي ؛ والاستثمار في بناء القدرات وإدارة الأزمات لتعزيز الاستقرار. في حين أن حكومة المملكة المتحدة لم تتخذ موقفًا رسميًا بشأن بناء المحيطين الهندي والهادئ ، فليس من غير المعقول أن نفترض أن نسخة ما من هذا البناء قد تكون مفيدة للغاية لاستراتيجية المملكة المتحدة لإعادة الارتباط بالمنطقة.









إن تبني إطار عمل جديد يلتقط الطبيعة البحرية المركزية للمنطقة والمصالح البريطانية فيها سيكون منطقيًا لثلاثة أسباب. أولًا ، سيؤكد تحولًا استراتيجيًا في وضع الدفاع الوطني. سيؤكد هذا على إعادة هيكلة القدرات بعيدًا عن التوازن العسكري المتمركز حول الأرض اللازم لإجراء عمليات مكافحة التمرد في الماضي القريب. ثانيًا ، قد يشير إلى موقف استباقي يهدف إلى الحفاظ على النظام البحري الحالي كطريقة "لدعم النظام العالمي للقواعد والمعايير" من أجل الدفاع عن الحلفاء ودعم الشركاء ضد الإجراءات التعديلية. ثالثًا ، سيعيد تأكيد الصورة الدولية المتعددة الأطراف لتعزيز الاستقرار. سيمكن هذا المملكة المتحدة من زيادة تأثير وتأثير القدرات المنتشرة إقليميًا إلى أقصى حد من خلال العمل بتنسيق وثيق مع الشركاء الإقليميين ولا سيما اليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية ، بالإضافة إلى الولايات المتحدة.









تقع القدرة على الحفاظ على الوجود على أساس منتظم في صميم استراتيجية ناجحة تهدف إلى تشكيل الاستقرار والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. بشكل حاسم ، سيكون مثل هذا الوجود مصممًا لرعاية ودعم الأطر الإقليمية التي تعزز التعاون الأمني. على سبيل المثال ، أظهرت الولايات المتحدة مؤخرًا دعمًا واضحًا للحوار الأمني الرباعي الذي يضم الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند. لكن الحوار لا يزال في مهده بسبب التصور - وخاصة في الهند - بأنه يهدف إلى احتواء الصين. أبدت المملكة المتحدة اهتمامًا وثيقًا بهذا الشكل ، لكنها تركز أيضًا على تطوير مجموعة الترتيبات الدفاعية الحالية للبلاد. في هذا السياق ، كان التعاون الثلاثي مع اليابان والولايات المتحدة وسيلة فعالة للغاية لتوليد إجراءات مركزة مع نتائج واضحة بشأن الاستقرار البحري.









أظهرت التدريبات الثنائية الأخيرة مع كوريا الجنوبية وأستراليا كذلك نية المملكة المتحدة للبناء على شبكتها القوية من الشركاء كوسيلة لتعظيم تأثير مشاركتها الدفاعية من خلال تعزيز التشغيل البيني الإقليمي. سيسمح هذا للمملكة المتحدة بالاستفادة من مرونة الأصول البحرية وقابليتها للتوسع لتلعب دورًا أمنيًا ذا مغزى في العديد من القضايا: من الدعم في الأزمات الإنسانية إلى بناء القدرات والتمارين العسكرية وأعمال التواجد والردع الأكثر قوة.

ضمن إطار العمل الاستراتيجي الهندي والمحيط الهادئ ، تمتلك المملكة المتحدة القدرة على ترجمة الطموحات إلى واقع ملموس.









إن الموقف الذي يتم نشره إلى الأمام والذي يهدف إلى تشكيل الاستقرار الإقليمي ودعم الازدهار الاقتصادي لمنطقة تتمحور حول البحر سيكون في قلب استراتيجية المملكة المتحدة في المحيطين الهندي والهادئ. أحد الأصول المتاحة بسهولة في المنطقة - وخاصة السفينة البرمائية - سيكون شعارًا عائمًا للمملكة المتحدة في عالم معولم. سيتم تصميم مثل هذا الدور الأمني الاستباقي لإحداث تأثير وتأثير من خلال تعزيز الحلفاء ودعمهم. وكما أشارت شخصيات سياسية يابانية وأسترالية مرارًا وتكرارًا ، فإن الحلفاء الإقليميين يريدون المزيد من بريطانيا ، وليس أقل. إن وجود هيكل للقوة في المحيطين الهندي والهادئ حول سفينة برمائية من شأنه أن يزيد الفعالية إلى أقصى حد ، مع إبقاء تكاليف وضع الدفاع العالمي تحت السيطرة.









اقترح ويليامسون أن بريطانيا العالمية "يجب أن تكون حول العمل". على حد تعبيره ، يتعين على بريطانيا العالمية اتخاذ إجراءات جنبًا إلى جنب مع أصدقائنا وحلفائنا: العمل على تقوية يد الدول الهشة ودعم أولئك الذين يواجهون كوارث طبيعية ولمعارضة أولئك الذين ينتهكون القانون الدولي. ويتضح رويدا ان هذا سيكون جوهر عقيدة جديدة في السياسة الخارجية والأمنية.



