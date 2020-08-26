لاشين إبراهيم: غرامة التخلف عن المشاركة في انتخابات الشيوخ أمر تقديري من اختصاص النيابة العامة

قال المستشار لاشين إبراهيم ، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن غرامة التخلف عن المشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ، بدون عذر، أمر تقديرى من اختصاص النيابة العامة، لا تتجاوز الـ500 جنيه، وتابع:"ممكن تبدأ من 10 أو 20 وأنت ماشى كدا"، مشيرًا إلى أن المتخلف بعذر؛ عليه أن يتقدم به للنيابة.









وأضاف " لاشين إبراهيم "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن غرامة التخلف عن الانتخابات تتبعها الكثير من الدول حول العالم، وليست أمرا قاصرا على مصر فقط.









وتابع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن :"الغرامة أمر تقديرى من قبل النيابة.. ومن لديه عذر عليه أن يتقدم إلى النيابة ..وتقديم العذر سيكون للنيابة العامة وليس للهيئة".









ولفت "لاشين إبراهيم"، إلى أن كافة الإجراءات الاحترازية والطبية التى تم اتباعها فى الجولة الأولى سيتم اتباعها خلال جولة الإعادة.