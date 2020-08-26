الوطنية للانتخابات: لم يصب قاضى أو ناخب خلال انتخابات مجلس الشيوخ

قال المستشار لاشين إبراهيم ، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة دائمة مستقلة لا سلطان عليها من أى جهة تنفيذية فى الدول منوط بها إدارة الانتخابات والإشراف عليها و تنفيذ كافة النصوص القانونية والدستورية المتعلقة بذلك.





وأضاف "لاشين "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي ، عبر القناة الأولى المصرية، أن هناك 18 ألف قاضى و120 ألف موظف شاركوا فى انتخابات مجلس الشيوخ ، وكافة من أدلوا بأصواتهم، لم يصاب أي منهم بفيروس كورونا .





وتابع المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن سائل الدولية والمحلية أشادت بالإجراءات التنظيمية والطبية والاحترازية، لافتًا إلى أن ذلك جهد كبير وقرته لحماية الناخبين.





وأكمل المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن المشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ واجب وطنى وهو ما قلناه فى كافة وسائل الإعلام، وطالبنا من المواطنين عدم التقاعس عنه".







