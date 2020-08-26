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الفقي: التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار لديه خطة لجذب الاستثمارات إلى سوهاج

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 10:36 م
اللواء طارق الفقي
اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج
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عادل نصار
كشف اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أن المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار لديه خطة لجذب الاستثمارات للمحافظة.

وأضاف "الفقي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الأربعاء، أن بحثنا إمكانية التنسيق والتعاون المشترك لتسريع أي إجراءات من شأنها التيسير على مستثمري المحافظة.

وتابع محافظ سوهاج، أنه اتفقنا على حل أي تحديات قد تطرأ خلال استئناف المشروعات الاستثمارية نشاطها الانتاجي أو الخدمي، لافتا إلى أنه بحثنا الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة والمخططات الاستثمارية لها.

وأكمل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أنه تفقدنا الموقع المقترح لإقامة سوق مدينة ناصر خلف معهد إعداد القادة وموقع أرض مزرعة السجن بحي غرب.
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