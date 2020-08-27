نوع من فاكهة مجففة.. أفضل مصدر للكالسيوم لعلاج هشاشة العظام

يعانى الكثير من الأشخاص من نقص الكلسيوم والإصابة بهشاشة العظام؛ لذا قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ أهمية فوائد المشمش المجفف الذى يعد المصدر الطبيعي للكالسيومو صديق الجهاز العضلي الهيكلي لغناه بالكالسيوم ينصح به من يعانون من لين العظام من الاطفال وهشاشة العظام عند المسنين ونقص الكالسيوم لجميع الأعمار.





فوائد أخرى للمشمش المجفف:

1- محاربة الإصابة بفقر الدم

2- المساعدة في علاج الإمساك

3- التعزيز من عملية الهضم

4- خفض الحرارة المرتفعة

5- المحافظة على صحة البشرة

6- تنظيم معدل نبضات القلب: وذلك بسبب احتواءه على البوتاسيوم الضروري لصحة القلب

7- يقوي النظر: فهو غني بفتيامين A المهم لصحة العيون

8-يقلل من أعراض الربو: ويعزز من صحة الشعب الهوائية.







