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أخبار العالم

الروس أخطأوا..الأمن القومي الأمريكي يصدر بيانا بعد إصابة جنوده في حادث روسيا

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 11:34 م
صدى البلد
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حسام رضوان
اعترف مسؤول في مجلس الأمن القومي الأمريكي، الأربعاء، بوقوع حادث تصادم بين القوات الروسية والأمريكية شرق سوريا قبل يوم واحد.

ويوم الثلاثاء ، تم الإبلاغ عن إصابة أربعة جنود أمريكيين في حادث تورطت فيه القوات الروسية. ومع ذلك، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون أوليوت، يوم الأربعاء ، إن الإصابات كانت بسبب خطأ من الروس، وأن الجنود الأمريكيين انسحبوا للتخفيف من حدة التصعيد - وهي قصة مختلفة تمامًا عن تلك التي تم سردها في لقطات فيديو للحدث.

وقال بيان الأمن القومي:"في حوالي الساعة العاشرة صباحًا (بتوقيت سوريا)، في 25 أغسطس، واجهت دورية أمنية روتينية تابعة لقوات التحالف ضد داعش دورية عسكرية روسية بالقرب من ديريك في شمال شرق سوريا. وأثناء هذا التفاعل، أصابت مركبة روسية كمينًا تابعًا للتحالف محميًا ضد الألغام. تسببت مركبة التضاريس (M-ATV) في إصابات لطاقم المركبة".

وقال:"لتهدئة الوضع غادرت دورية التحالف المنطقة. تمثل الإجراءات غير الآمنة وغير المهنية مثل هذه انتهاكًا لبروتوكولات حل النزاع التي التزمت بها الولايات المتحدة وروسيا في ديسمبر 2019. ولا يسعي التحالف والولايات المتحدة إلى التصعيد مع أي قوات عسكرية وطنية، لكن القوات الأمريكية تحتفظ دائمًا الحق والواجب في الدفاع عن أنفسهم من الأعمال العدائية".
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