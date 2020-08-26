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أخبار العالم

بعد الغضب من استقباله وفداً من حماس.. أردوغان يجري اتصالاً بـ دونالد ترامب

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 11:45 م
صدى البلد
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شريف سيد
أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. 

وأثارت استضافة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لقادة من حركة حماس في إسطنبول غضب الولايات المتحدة التي هددت بـ"عزل تركيا دوليا".

وبحسب "سي إن إن" الأمريكية، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، بيانا، الثلاثاء، أعربت فيه عن اعتراضها الشديد للقاء أردوغان مع قادة حماس.

وحذرت واشنطن أنقرة من أن هذه الخطوة من شأنها أن تؤدي إلى عزل تركيا دوليا.

وقالت الخارجية الأمريكية إن "حركة حماس مصنفة كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".

وأضافت أن كلا  المسؤولين اللذين استضافهم أردوغان هم من المصنفين كإرهابيين عالميين. ويسعى برنامج المكافآت من أجل العدالة الأمريكي للحصول على معلومات حول أحدهم لتورطه في العديد من الهجمات الإرهابية وعمليات الاختطاف والخطف.

وكان أردوغان قد اسقبل وفدا من حماس بقيادة رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، ونائبه صالح العاروري.
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