فى ثانية واحدة.. تخلصى من ارتفاع ضغط الدم

إليك حيل سريعه تساعدك على خف ض ض غط الدم وفقدان الوزن حتى لو كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة في خفض ضغط الدم.





مراقبة خصرك











التوقف عن التدخين عليك أن تراقب محيط خصرك. قد يؤدي حمل الكثير من الوزن حول خصرك إلى زيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.









أحمى نفسك من الاجهاد

الإقلاع عن التدخين يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب ويحسن صحتك العامة.





الإجهاد المزمن فقد يساهم في ارتفاع ضغط الدم عليك الابتعاد عن التوتر بمجرد أن تعرف سبب التوتر ، فكر في كيفية التخلص من التوتر أو تقليله.