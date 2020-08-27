فى ثانية واحدة.. تخلصى من ارتفاع ضغط الدم

لتحمى نفسك من الاصابة بالنوبات القلبية يجب علاج الضغط المرتفع إذا نجحت في التحكم في ضغط الدم بأسلوب حياة صحي ، فقد تتجنب أو تؤخر أو تقلل من الحاجة إلى الأدوية.
إليك حيل سريعه تساعدك على خفض ضغط الدم وفقدان الوزن حتى لو كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة في خفض ضغط الدم.
مراقبة خصرك
عليك أن تراقب محيط خصرك. قد يؤدي حمل الكثير من الوزن حول خصرك إلى زيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.
التوقف عن التدخين
الإقلاع عن التدخين يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب ويحسن صحتك العامة.
أحمى نفسك من الاجهاد
الإجهاد المزمن فقد يساهم في ارتفاع ضغط الدم عليك الابتعاد عن التوتر بمجرد أن تعرف سبب التوتر ، فكر في كيفية التخلص من التوتر أو تقليله.
علاج الضغط العالى بالدوم
ط الدم إلى مستويات أكثر أمانًا.
الدوم من المشروبات التي تنظم ضغط الدم فهو يرفع الضغط المنخفض ويخفض الضغط العالي فى ثوانى معدودة وتعتبر ثمار الدوم من الثمار الغنية بالعناصر المعدنية والفيتامينات و تناول الدوم بانتظام يخفض ضغط الدم المرتفع ويساعد في علاج الربو، كما يقلل من الكوليسترول الضار، حيث يحتوى على العديد من الفيتامينات مثل فيتامين(أ) الضروري للحفاظ على سلامة العين.
الدوم من المشروبات التي تنظم ضغط الدم فهو يرفع الضغط المنخفض ويخفض الضغط العالي فى ثوانى معدودة وتعتبر ثمار الدوم من الثمار الغنية بالعناصر المعدنية والفيتامينات و تناول الدوم بانتظام يخفض ضغط الدم المرتفع ويساعد في علاج الربو، كما يقلل من الكوليسترول الضار، حيث يحتوى على العديد من الفيتامينات مثل فيتامين(أ) الضروري للحفاظ على سلامة العين.