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مرأة

بفستان أنيق.. ريهام عبد الغفور تتألق في أحدث ظهور لها

الخميس 27/أغسطس/2020 - 03:16 ص
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
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هاجر هانئ
شاركت الفنانة ريهام عبد الغفور متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، بصورة جديدة أثناء حضورها إحدى المناسبات.

تألقت ريهام عبد الغفور في أحدث ظهور بإطلالة كلاسيكية، حيث ارتدت فستانا قصيرا يصل إلى حدود الركبة، وذا أكمام مكشوفة باللون النبيتي الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

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وانتعلت  ريهام عبد الغفور حذاء بيج ذا كعب عالٍ، فيما تزينت بأقراط ألماسية متوسطة الحجم ولم تبالغ فى ارتداء المجوهرات، وقد نالت صورتها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، فبدت ريهام عبد الغفور في الصور بتسريحة الشعر الملموم، ووضعت بعض لمسات المكياج الذي ارتكز على الألوان الهادئة مما كشف عن جمال ملامحها.

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