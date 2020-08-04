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فن

بـ ملابس الصيف.. لقطة رومانسية بين ريهام عبد الغفور وزوجها على الشاطئ

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 07:37 ص
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
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سعيد فراج
نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور، صورة لها عبر حسابها بتطبيق الصور "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس صيفية، وتستمتع بلحظات رومانسية مع زوجها، شريف الشوبكي. 

ولم تكتب ريهام عبد الغفور، أي تعليق ملفت على صورتها مع زوجها، لاسيما وأنه نادرًا ما يظهر معها، لكنها اكتفت بتعبيرات السعادة التي تبدو عليها، في الصورة التي تم التقاطها على طريقة السيلفي. 

من جهة أخرى، تشارك الفنانة ريهام عبد الغفور، في فيلم صاحب المقام، المعروض حاليا، بعد أن تم تأجيله قبل فترة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وغلق دور العرض، وتظهر يسرا طوال أحداث الفيلم للنجم آسر ياسين الذى يجسد دور رجل أعمال ثرى، على هيئة روح وتطارده طوال الأحداث.

فيلم "صاحب المقام"، بطولة النجمة يسرا وآسر ياسين، وأمينة خليل، وبيومى فؤاد، وريهام عبد الغفور، ونسرين أمين، ومحمود عبد المغنى وانجى المقدم تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.

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