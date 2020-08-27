بطولة شريف سلامة وإيمان العاصي.. محمود كامل: «عمار» فيلم رعب جديد مليء بالجرائم

قارب المخرج محمود كامل على الانتهاء من مونتاج فيلمه الجديد "عمار" الذي من المتوقع عرضه خلال الفترة القليلة المقبلة.





وقال "كامل"، لـ "صدى البلد"، إن الفيلم انتهيت من تصويره قبل أزمة كورونا ولكن كان يتبقى فيه عملية المونتاج والمكساج ليكون جاهزا للعرض وهو الأمر الذي أوقفته كورونا.





وأضاف "الفيلم مختلف تماما عن الأعمال التى قُدمت، فهو من نوعية أفلام الرعب، وأتمنى أن يحقق النجاح المرجو منه عند عرضه".





وتدور أحداث الفيلم حول أسرة سيئة الحظ تصل إلى قصر آل غريب، وسرعان ما تتبدد فرحة الزوجين وأبنائهما الثلاثة بمسكنهم الجديد بعد أن يبدأ البيت تدريجيًا في امتصاصهم واحدا تلو الآخر لعالم مرعب مليء بالجرائم القديمة التي وقعت بين جدرانه، أو أن الجدران المشؤومة كانت وراء تلك الجرائم.





والفيلم يقوم ببطولته كل من شريف سلامة وإيمان العاصى وتأليف أحمد وهيثم الدهان وإخراج محمود كامل.