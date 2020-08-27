تشديد الإجراءات الاحترازية لتجنب موجة ثانية من كورونا وعودة صلاح الجمعة غدًا.. أبرز اهتمامات صحف القاهرة

استحوذت أخبار الشأن المحلي على عناوين الصفحات الأولى لصحف القاهرة، الصادرة اليوم الخميس، وجاء في مقدمتها تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول تشديد الإجراءات الاحترازية لتجنب موجة جديدة من "كورونا"، وإعلان نتيجة الدبلومات الفنية مطلع الأسبوع المقبل، وعودة صلاح الجمعة غدًا.





فتحت عنوان "مدبولي: تشديد الإجراءات الاحترازية لتجنب موجة جديدة من "كورونا"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء شدد على أن الفترة الزمنية مع قرب انتهاء فصل الصيف ودخول فصل الخريف ستشهد استمرار الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس "كورونا"، قائلا إن "التزايد الملحوظ في أعداد المصابين أخيرا يدفعنا إلى الحذر وتطبيق العقوبات المحددة على المخالفين، وذلك بما يجنبنا سيناريو حدوث موجة جديدة للوباء، وارتفاع منحنى الإصابات والوفيات بشكل كبير، كما حدث في بعض البلدان".





وأشارت "الأهرام" إلى أن ذلك جاء خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس الذي تم خلاله مناقشة عدد من القضايا والموافقة على عدد من القرارات، حيث وجه مدبولي باستمرار مستشفيات الفرز والعزل فى عملها واستقبال المصابين وتقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم والتشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المختلفة.





وأضافت "الأهرام" أن وزيرة الصحة عرضت، خلال الاجتماع، الإجراءات الواجب اتباعها خلال هذه المرحلة، في ضوء تزايد أعداد الإصابات من جديد، للاستعداد لجميع السيناريوهات المحتملة.





أما صحيفة الأخبار فعنونت "بتوجيهات من الرئيس السيىسي: مساعدات طبية وغذائية تصل لبنان في عاشر رحلات الجسر الجوى"، حيث ذكرت الصحيفة أن طائرتي نقل عسكريتين متجهتان إلى مطار رفيق الحريري الدولي بجمهورية لبنان الشقيقة في عاشر رحلات الجسر الجوى محملتين بأطنان من المساعدات الطبية والدوائية والغذائية تم إعدادها بمشاركة الهلال الأحمر المصري وعدد من جمعيات المجتمع المدني بمصر، وذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بفتح جسر جوي لتقديم المساعدات العاجلة وتقديم الدعم إلى الأشقاء في الجمهورية اللبنانية لتجاوز الأزمة الراهنة.





وأضافت الصحيفة أن المسؤولين في لبنان أعربوا عم شكرهم وامتنانهم لشعب وحكومة جمهورية مصر العربية على الدعم الإنساني المقدم للبنان. ويأتى ذلك الجسر الجوى تأكيدا على دور مصر الفاعل ودعم الجهود الإنسانية الإقليمية والدولية الرامية للتخفيف من معاناة أبناء الشعب اللبناني الشقيق خلال الوقت الراهن.





وتحت عنوان "إحالة المتخلفين عن التصويت في انتخابات الشيوخ للنيابة"، أبرزت صحيفة "الأهرام" قرار الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض أمس بإحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت في الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ إلى النيابة العامة.





وأكد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات أن الدولة المصرية وفرت كافة الإمكانات والتجهيزات اللازمة لنزول الناخبين من أجل ممارسة حقهم السياسي في التصويت في الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، واتخذت الهيئة كل الإجراءات الاحترازية التي من شأنها حماية أطراف العملية الانتخابية والناخبين من جائحة كورونا، ونبهت مرارا وتكرارا إلى ضرورة النزول إلا أن البعض تقاعس عن أداء دوره وواجبه الوطني في المشاركة وهو ما انتهى إليه المجلس بالإحالة للنيابة وبتطبيق مقتضى المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية.





وأبرزت صحيفة "الجمهورية" عودة صلاة الجمعة بعد خمس شهور من الانقطاع، وتحت عنوان "وزير الأوقاف: "الحياة أمل" عنوان خطبة الجمعة غدا"، نقلت الصحيفة عن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة قوله غدا سيكون تحت عنوان "الحياة أمل"، موضحًا أن الوزارة قررت أن تكون خطبة الجمعة غدا تحت عنوان "الحياة أمل" تماشيًا مع اسم المبادرة التي أطلقها الأسبوع الماضي والتي جاء الفرج من الله تعالى بعدها بأن تمت إعادة فتح المساجد لصلاة الجمعة من جديد بعد توقف نحو 5 أشهر مضت وبعد وداع العمل بأذان النوازل بسبب الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة المصرية للحفاظ على صحة المصريين وسلامة المجتمع.





وحول نتيجة الدبلومات الفنية، عنونت صحيفة "الأهرام" "إعلان نتيجة الدبلومات الفنية مطلع الأسبوع المقبل"، حيث أفادت الصحيفة أن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني سيعتمد نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي في بداية الأسبوع المقبل، بينما ستكشف الوزارة خطة التعامل مع العام الدراسي الجديد في الأسبوع الأول من سبتمبر.





وأضافت الصحيفة أن وزارة التربية والتعليم وضعت اللجنة العليا للتنسيق في مأزق وذلك بعد تعديل درجات 11 ألف طالب وطالبة من الناجحين بالثانوية العامة الذين تظلموا من نتائجهم وهو ما زاد من الصعوبات التي سيواجهها التنسيق في التعامل مع ارتفاع المجاميع في شريحة المتفوقين في شعبة العلوم عند توزيعهم على كليات القمة الممثلة في القطاع الطبي.





وأشارت إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت أنه تقرر مدة فترة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية حتى السابعة من مساء اليوم لتسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للطلاب الذين حصلوا على زيادة درجات نتيجة التظلمات التي تقدموا بها لإعادة تصحيح بعض المواد التسجيل رغباتهم.





وسلطت صحيفة "الأخبار"الضوء على خطة العام الدراسي الجديد، وتحت عنوان "التعليم : 33 أسبوعا .. مدة الدراسة العام القادم"، مشيرة إلى أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني صرح بأن الوزارة سوف تشرح فى الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل خطة التعامل مع العام الدراسي الجديد.





وبعد قرار فتح الحدائق، عنونت الأخبار "حدائق المنتزه تستقبل الجمهور أول سبتمبر"، حيث أعلنت إدارة شركة المنتزه للسياحة والاستثمار التابعة لوزارة السياحة والآثار إعادة فتح حدائق المنتزه الملكية بالإسكندرية أمام الجمهور بدءًا من أول سبتمبر المقبل.





وفي تصريحات للأخبار، قال اللواء شرين العداس، مدير منطقة قصر المنتزه، إنه سيتم السماح بدخول 50% فقط من القدرة الاستيعابية لحدائق المنتزه مع التشديد على الالتزام بارتداء الكمامات ووضع علامات استرشادية للحفاظ على التباعد الاجتماعي، مضيفًا أن سعر تذكرة الدخول لن تشهد أي زيادة عن قيمتها المحددة ب 25 جنيها للفرد على أن تكون ساعات العمل يوميا من الثامنة صباحا حتى الثانية عشرة منتصف الليل.





وحول التحول الرقمي في قطاعات الدولة المختلفة، عنونت صحيفة "الجمهورية" "وزير الاتصالات فى مؤتمر صحفي بالقرية الذكية: تضافر جهود وزارات وقطاعات الدولة لبناء مصر الرقمية"، وذكرت الصحيفة أن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أعلن أن قطاعات الدولة المختلفة تتضافر وتتنافس بجهودها وخبراتها من اجل بناء مصر الرقمية، موضحا أن وزارة الاتصالات بالتعاون مع وزارتي العدل والتنمية المحلية ستنتهي بحلول نهاية سبتمبر الأقدم من ميكنة 361 مكتب توثيق بصورة كاملة لتقديم خدمات استخراج وإصدار التوكيلات وغيرها من خدمات التوثيق للمواطنين.





ونقلت صحيفة "الجمهورية" عن الدكتور عمرو طلعت قوله، في مؤتمر صحفي أمس بوزارة الاتصالات بالقرية الذكية، إن إطلاق هذا العدد الضخم من مكاتب التوثيق المميكنة يمثل نقلة نوعية كبيرة وخطوة عملاقة ضمن مشروع مصر الرقمية لتقديم منظومة متكاملة من خدمات التوثيق الإلكترونية للمواطنين، مشيرا إلى أن 50 % من هذه المكاتب مملوكة لوزارة العدل و30% لوزارة الاتصالات ممثلة في هيئة البريد و20% لوزارة التنمية المحلية ممثلة من مكاتب خدمات المواطنين.