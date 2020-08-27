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حوادث

بعد قليل | الحكم على سما المصري في قضية سب وقذف ريهام سعيد

الخميس 27/أغسطس/2020 - 10:51 ص
سما المصري
سما المصري
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اسلام مقلد

تصدر بعد قليل المحكمة الاقتصادية حكمها على المتهمة "سما المصري" في دعوي سب وقذف ريهام سعيد .

 

وكان قد طلب المحامي أشرف ناجي دفاع المتهمة "سما المصري" في دعوى سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد ببراءة موكلته من التهمة الموجهة لها.

 

وتضمن أمر إحالة سما المصري إلى المحكمة الاقتصادية أنها في غضون شهر أغسطس 2019 بدائرة قسم الأزبكية قذفت بطريق التليفون المجني عليها ريهام سعيد وقد تضمن الأمر طعنًا في عرضها ونشرت بذلك مقطعًا وقامت بإرساله لاصدقائها عبر تطبيق الواتس اب وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات . 

 

وأشار أمر الإحالة إلى أن سما المصري سبّت بطريق التليفون المجني عليها ريهام سعيد بأن وجهت لها العبارات والألفاظ وذلك بأن ظهرت في مقطع مصور وجهت إليها فيه العبارات المبينة وصفها سبًا وقذفًا ونشرت ذلك المقطع وأرسلته إلي أصدقائها عبر تطبيق الواتس اب.  


وأكد أمر الإحالة أنها اعتدت علي المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وذلك بأن ظهرت بمقطع مصور وجهت فيه سبا وقذفاً بهذا المقطع وقامت بإرساله ألي أصدقائها عبر تطبيق الواتس اب، وقامت بنشر معلومات وأخبار عن طريق الشبكة المعلوماتية تستسهل خصوصية المجني عليها ريهام سعيد بان ارتكبت الأفعال محل الاتهام الأول وارسالها الي اصدقائها عبر تطبيق الواتس اب علي النحو المبين بالتحقيقات .

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