بعد تخطيه الـ 40 عاماً.. بطل فيلم Home alone يعيش أزمة منتصف العمر

احتفل أمس الممثل ماكولي كولكين بعيد ميلاده الذي عرف في صغره ببطل سلسلة أفلام Home Alone ، وكتب تغريدة عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" مشيرًا إلى أنه يشعر أنه بدأ يعيش أزمة منتصف العمر.
وكتب ماكولي كولكين "في اللحظة التي بلغت فيها عامي الأربعين.. أعتقد أن الوقت قد حان لبدء أزمة منتصف العمر...أفكر في ركوب الأمواج.".
وتابع ماكولي قائلا : "هل لديكم اقتراحات؟..هل لدى أي منكم مهارة الفوتوشوب؟ هل يمكنك وضع رأسي على راكب أمواج حتى أحصل على فكرة عن مدى روعة مظهري؟"
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ولكن جاءت التعليقات عكس ذلك و تفاجأ المتابعون من بلوغ ماكولي الاربعين والآخرون بدأوا باقتراحات عليه لكي لا يحبط ويشعر انه بدأ ان يكبر.
يذكر أن ماكولي كولكين كان قد ابتعد لسنوات عن الأضواء وذلك بعد عدد من المشاكل التي تعرض لها حيث أدمن المخدرات فترة طويلة وكادت تقضى عليه إلا انه استطاع ان يتجاوز هذه الأزمة .