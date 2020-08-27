بعد تخطيه الـ 40 عاماً.. بطل فيلم Home alone يعيش أزمة منتصف العمر

احتفل أمس الممثل ​ماكولي كولكين​ بعيد ميلاده الذي عرف في صغره ببطل سلسلة أفلام Home Alone ، وكتب تغريدة عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" مشيرًا إلى أنه يشعر أنه بدأ يعيش أزمة منتصف العمر.





وكتب ​ماكولي كولكين "في اللحظة التي بلغت فيها عامي الأربعين.. أعتقد أن الوقت قد حان لبدء أزمة منتصف العمر... أفكر في ركوب الأمواج. ".





وتابع ماكولي قائلا : "هل لديكم اقتراحات؟..هل لدى أي منكم مهارة الفوتوشوب؟ هل يمكنك وضع رأسي على راكب أمواج حتى أحصل على فكرة عن مدى روعة مظهري؟ "





اقرا ايضا :





ولكن جاءت التعليقات عكس ذلك و تفاجأ المتابعون من بلوغ ماكولي الاربعين والآخرون بدأوا باقتراحات عليه لكي لا يحبط ويشعر انه بدأ ان يكبر.



