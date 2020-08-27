وصول وزير الخارجية السعودي إلى العراق

وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم الخميس إلى العراق.





وفي سياق متصل وصلت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي إلى بغداد للتعبير عن دعمها للحكومة العراقية الجديدة التي تواجه أزمة سياسية واقتصادية وصحية، في ثاني زيارة يقوم بها وزير فرنسي إلى العراق خلال ستة أسابيع، حسبما أعلن مكتبها.





وقال المصدر نفسه إن بارلي ستجري صباح الخميس محادثات مع قائد قوات التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، والرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الذي تولى مهماته في مايو الماضي. وستتناول الغداء بعد ذلك مع وزير الدفاع العراقي جمعة عناد الجبوري.





وستركز بارلي خلال الزيارة على القضايا الكبرى التي بحثها وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان خلال زيارته قبل أسابيع، من مكافحة تنظيم داعش الإرهابي إلى احترام سيادة العراق حيث يتنافس الأمريكيون والإيرانيون.