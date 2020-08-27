ضبط مدير عهدة للاستيلاء على 40 طن أرز غير صالح بقليوب

ألقت مباحث التموين فى القليوبية القبض على أمين عهدة بفرع جملة تابع لإحدى شركات تجارة الجملة بدائرة قسم قليوب.









وذلك لقيامه بالاستيلاء على 40 طن ارز مدعم غير مطابق للمواصفات القياسية المتعاقد عليها وغير صالح للاستخدام الادمى بغرض طرحه فى الاسواق وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتولت النيابة التحقيق.





وكانت المعلومات السرية قد وردت لرئيس مباحث تموين القليوبية تفيد قيام امين عهد بالاستيلاء على كمية من الأرز غير الصالح للاستخدام الآدمى بغرض طرحه فى الأسواق.





تم إخطار اللواء فخر العربى مدير الأمن وتمكنت قوة أمنية بالتنسيق مع مباحث التموين والقى القبض على المتهم وأرشد عن الكمية المستولى عليها فى أحد المخازن.





وتم ضبط 40 طن أرز تموينى غير مطابق للمواصفات لقياسية المتعاقد عليها وغير صالح وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.