بعد أزمة الرواتب| وزير المالية الكويتي: وضعت استقالتى تحت تصرف رئیس مجلس الوزراء

كشف وزير المالیة الكويتي براك الشیتان حقيقة ما أثیر في وسائل الإعلام حول استقالته من منصبه في الحكومة الكويتية.





وأكد وزير المالية الكويتي وفق مانقلته صحيفة القبس الكويتي أنه لم یستقل من الحكومة إنما وضع استقالته تحت تصرف رئیس مجلس الوزراء ، مشيرا الي انه إجراء طبیعي واعتیادي ولا سیما بعد تجدید الثقة من مجلس الأمة مرتین.





وذكر وزير المالية الكويتي إن ھذا الإجراء یؤكد عدم التمسك بالمنصب إنما العمل للمصلحة العامة، مبينا أن رئیس مجلس الوزراء ھو من یقدر قبول استقالته من عدمه وكذلك توقیتھا.





كما وجه وزير المالية الكويتي شكره لثقة أمیر الكويت ونائب الأمیر وولي العھد، ورئیس مجلس الوزراء.





وافاد الشیتان أنه وزملاؤه في الحكومة یمارسون أعمالھم بشكل اعتیادي، داعیًا الجمیع لعدم الالتفات للشائعات وأخذ المعلومة من مصادرھا الرسمیة.