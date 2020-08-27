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توك شو

قاد سيارة من طراز أورس.. الرئيس الروسي يفتتح طريقا سريعا في القرم ..فيديو

الخميس 27/أغسطس/2020 - 04:35 م
بوتين
بوتين
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محمود محسن
أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات تظهر افتتاح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم طريقا سريعا للسيارات في شبه جزيرة القرم ويمتد الطريق، الذي يدعى "تافريدا"، من كيرتش وحتى مدينة سيفاستوبول.

و إيذانا بافتتاح طريق "تافريدا"، قام الرئيس الروسي بقيادة سيارة من طراز "أورس" على أحد أقسام الطريق الجديد بنفسه، وفقا لما ذكره الكرملين.

وقالت الخدمة الصحفية للكرملين إن الرئيس الروسي اطلع على لوحة إعلامية حول مراحل إنشاء الطريق السريع وتحدث لفترة وجيزة مع عمال شاركوا في بنائه.

ومازح بوتين الشخص المرافق له عند جلوسه في السيارة، حيث قال إنه "يجب وضع حزام الأمان وإلا سنضطر لدفع مخالفة مرور".

ويعد طريق "تافريدا"، الذي يبلغ 258 كيلومترا، شريان نقل رئيسيا في شبه الجزيرة الروسية ويتكون من 4 مسارات في كل اتجاه. والسرعة المقدرة للحركة على طريق "تافريدا" تبلغ 120 كيلومترا في الساعة.
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