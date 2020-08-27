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أخبار البلد

ملكة الفواكه.. ننشر أسعار المانجو وأفضل طرق لتخزينها ..تفاصيل

الخميس 27/أغسطس/2020 - 05:12 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
عندما يقبل الصيف ، يربطه دائما المصريون بوجود الفواكه المحببة إليهم كالبطيخ والمانجو ، ويتهافت عليهما الجميع وخاصة المانجو ، ويعد محصول المانجو(ملكة الفواكه) من أكثر المحاصيل الزراعية في مصر بعد الموالح وتزرع منه مصر ما يقارب 290 ألف فدان.


وتحتوي المانجو على فيتامين B6 الذي يحسن وظيفة المخ ويحسن الحالة المزاجية عند أكل ثمارها كما يحسن الحالة الاقتصادية للمزارعين لأن أسعارها تكون أغلى أسعار الفواكه وانتاجها يأتي في دفعات متقاربة.

ويعد محصول المانجو من أهم المحاصيل الواعدة والتي يمكن زراعته في جميع أنواع الأراضي إذا توافرت المياه العذبة.

أسعار المانجو بالأسواق :

أسعار المانجو في السوق المحلي تتراوح حسب النوع والجودة من 5 جنيهات حتى 50 جنيها  حيث تباع المانجو السكري البلدي بـ 5 جنيهات للكيلو في سعر الجمله  والزبدية بـ 8 جنيهات والتيمور بـ 10 جنيهات والفونس بـ 15 جنيها والعويس بـ 25 جنيها والفص بـ 50 جنيها.



أشهر المحافظات التي تزرع المانجو :

الإسماعيلية حيث تزرع نحو 110 آلاف فدان  وتمتلك مصر أكثر من 100 نوع من المانجو ومن اشهر اصناف المانجو في مصر العويس .


أنواع المانجو الموجودة فى مصر :

الجولك والسناره والكيت والفونس والزبدية وتيمور ومبروكة ودبشة والصديقة وقلب الثور والفص والسكري ودخلت المانجو مصر أيام الخديوي محمد علي ولها عائد اقتصادي كبير حيث تصدر مصر المانجو إلى معظم دول العالم وقد صدرت منذ بداية موسم التصدير وحتى الآن نحو 3152 طنا من المانجو.






موسم زراعة المانجو :

يبدأ الموسم من منتصف يوليو لنهاية اغسطس للأصناف المحلية فيما تتأخر الاصناف الاجنبية إلي شهر ديسمبر من كل عام وتنتج المانجو من عمر 3 سنوات  ويكتمل الإنتاج من عمر 5 إلى 10 سنوات وينتج الفدان المكتمل  نحو عشرة أطنان من المانجو تقريبا.

الأمراض التى تصيب المانجو :

العفن الهبابي هو المرض الأشهر من أمراض المانجو والذي يتسبب في قلة الإنتاجية وخسائر كبيرة للمزارعين وتتسبب به  حشرة المن.


طرق تخزين المانجو :


تعتبر المانجو «التيمور والصديقة» أفضل الأنواع التي تحتوي على «لحم» بطعم مميز للأكل، مع إمكانية تقطيعها بشكل مميز .

وتعد مانجو «الكيت» أفضل نوع للتخزين ولعمل العصير، ويمكن تخزينها فى الفريزر سليمة ، أو تقطيعها ووضع عليها سكر لحفظها فى الفريزر .

وللحصول على طعم عصير مميز نصح بوضع نصف كمية شرائح المانجو في الخلاط مع سكر وماء وثلج ويضرب جيدا ثم تضاف باقي كمية المانجو وتفرم «نصف ضربة» فقط.

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